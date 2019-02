Rýsuje se návrat nezbedného Rusa? Panarina by rádi zpátky v Chicagu

Panarin patřil společně s hvězdným Patrickem Kanem k nejlepším hokejovým dvojkám v NHL. Jako by k sobě byli zrozeni, tak si rozuměli. Fanoušci Chicaga teď doufají, že se tahle spolupráce obnoví a že vytáhne Blackhawks zpět na výsluní.

Naději jim vkládá historka, kterou teď vytáhl Kane. Psal se říjen 2018, když Chicago letělo na zápas do Columbusu, kde Panarin momentálně hraje. „A já od něj dostal esemesku, jestli bychom se den před zápasem nesešli,“ vypráví Kane, jehož někdejší parťák šokoval.

Daroval mu totiž luxusní a drahé hodinky. Byl to dárek. Vlastně poděkování za to, že díky němu vydělal téměř pět a půl milionu dolarů.

Abyste rozuměli: když tihle světoví hokejisté spolu v letech 2015 až 2017 hráli, byl Panarinův plat 812 500 dolarů. Jenže na bonusech si vydělal 5,375 milionu navíc. Dosáhl na něj především díky tomu, že hrál v lajně s Kanem, jenž zářil: vyhrál Art Ross a Hart Trophy, protože nasbíral 106 bodů.

„Vždycky jsme si na tohle téma dělali legraci. Já mu říkal: Co mi dáš za to, že jsi dosáhl na bonusy? Takové řeči jsme vedli pořád, ale ve skutečnosti člověk nečekal, že to doopravdy udělá. Když jsem se s ním potkal, myslel jsem, že se jen po dlouhé době uvidíme a zavzpomínáme na staré časy. Fakt jsem netušil, co chystá. A samozřejmě mě to vzalo. Bylo to od něj moc hezký.“

Jak vidno, Kane si s Panarinem rozumí i po lidské stránce a to je zásadní předpoklad, aby jim to klapalo i na ledě. Chicago se po letech hojnosti nyní trápí, ale situace se může brzy změnit.

Klubu se po sezoně uvolní prostor pod platovým stropem a návrat Panarina se nejeví jako špatný nápad. Spolu s Kanem by mohli opět zářit a táhnout slavný klub na výsluní. Ruský šikula ostatně několikrát naznačil, že se mu v Columbusu nechce zůstávat.

Rád by v létě vyzkoušel trh s volnými hráči. A hlavně by chtěl hrát za tým, kde bude mít šanci dosáhnout na výrazný týmový úspěch.

Otázkou je, zda s takovým přístupem nebude chtít Columbus z jeho přestupu ještě něco vytěžit. Jinými slovy, zda ho nevymění už nyní, před koncem přestupního termínu, který se v NHL datuje na 25. února.

Kane by návrat kamaráda pochopitelně přivítal: „Momentálně je to předčasné, protože se soustředíme především na to, abychom se dostali do play off. Ale když se mě zeptáte, jestli by bylo fajn hrát s Panarinem, tak odpovím: Ano, samozřejmě. Do léta je ale ještě spousta času. Může zůstat v Columbusu, může jít jinam. Je to jeho rozhodnutí.“