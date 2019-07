Přestupy v NHL: Pánik míří do Washingtonu, kde podepíše Mrázek?

Zvětšit fotografii Brankář Petr Mrázek z Caroliny v zápase s Bostonem. | foto: AP

Slovenský hokejista Richard Pánik zamíří do Washingtonu. Píší to zámořská média s odkazem na zdroj agentury AP. Oficiálně by to NHL měla potvrdit po 18. hodině, kdy se otevírá trh volných hráčů. Smlouva skončila i českému brankáři Petru Mrázkovi, kam zamíří on?

Slovenští hokejisté 28letý Pánik naposledy působil v Arizoně, za 110 zápasů nasbíral 52 bodů. Loni v září měl v opilosti konflikt s policií. Podle novináře webu TSN Boba McKenzieho má Pánik s Capitals podepsat čtyřletý kontrakt s platem okolo 2,5 milionu dolarů ročně. O pár dní dříve se kontraktu (na jeden rok, 700 tisíc) v Torontu jako omezeně volný hráč dočkal 27letý obránce Martin Marinčin ze Slovenska. Jeho kolegu Andreje Sekeru naopak Edmonton ze smlouvy vykoupil. 33letý bek tak bude hledat nové působiště jako volný hráč. Čeští hokejisté Novou dohodu v NHL vyhlíží také český brankář Petr Mrázek. Carolina, kde teď rok působil, v minulých dnech podepsala konkurenci v podobě Alexe Nedeljkovice (AHL) a výměnou získala z Floridy 31letého gólmana Jamese Reimera. Češi a nejistá budoucnost v NHL. Jak dopadnou Zacha, Jaškin či Vrána? Podobně je na tom Dmitrij Jaškin, jenž se nedočkal smlouvy od Capitals a stal se z omezeně volného hráče neomezeným. Bez smlouvy jsou i další čeští hráči, na rozdíl od Mrázka jsou však omezeně volní. Přednostní právo na ně tedy mají kluby, ve kterých dosud působili. Jde o Jakuba Vránu (Washington), Pavla Zachu (New Jersey), Tomáše Noska (Vegas) a Davida Ritticha. Zahraniční hokejisté připravujeme podrobnosti