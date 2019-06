Přetahovaná o Panarina a spol. Které hvězdy čekají na trhu volných hráčů?

Asi největší boj se spustí o dvě ofenzivní esa - Kanaďana Matta Duchenea a Rusa Artěmije Panarina. Společně v dresu Columbus Blues Jackets zvládli senzační postup do druhého kola play off přes favorita z Tampy, jenže dál nedošli.



Pachuť neúspěchu jim velice rychle můžou vyhnat nabídky nových zájemců, kteří se nebudou bát nastavit královské podmínky. 28letý Duchene nastřílel v minulé sezoně i s play off 36 gólů, o rok mladší Panarin 33. Oba už několik let v NHL plní roli lídra týmu, k šikovnosti časem přidávají zkušenosti.

„Vím, jak lidi chtějí, abych zůstal v Columbusu. Ale je to můj život, mám jen jeden. Je několik týmů, kam bych třeba rád. Ale zatím nevím,“ říká Panarin.



Na fotce vlevo je Panarin, vpravo je Duchene.

O Duchenea projevují velký zájem Nashville Predators nebo NY Islanders. Na Panarina hledí Florida Panthers, kde by se potkal s oblíbeným trenérem Joelem Quennevillem, NY Rangers i Islanders. Že by zůstali v Columbusu, je ta méně pravděpodobná varianta.



Ostatně tam nejspíš zažijí vcelku velký exodus hráčů. Na odchodu je i brankář Sergej Bobrovskij. Podle webu SportsNet žádá 30letý Rus okolo deseti milionů dolarů a na rokování mají být připravení znova na Floridě nebo v Carolině, kde zatím neplánují podepsat ani Petr Mrázek, ani Curtis McElhinney.

Čtvrtým z party v Columbusu, který vyzkouší volný trh, je 27letý Ryan Dzingel z USA. Moc si nesedl s přísným trenérem Johnem Tortorellou a během play off byl dokonce i zdravým náhradníkem. Přitom v únoru přicházel jako posila a 20gólový střelec. Zájem prý panuje v Chicagu či Edmontonu.

Společnou řeč zatím nenašlo vedení San Jose Sharks s kapitánem Joem Pavelskim. 34letá ikona týmu nemusí zůstat i kvůli obří smlouvě pro obránce Erika Karlssona (11,5 milionu ročně). Pokud má Pavelski po sezoně, kdy nastřílel i s play off 42 gólů, poprvé měnit dres, proslýchá se, že má zájem Arizona, Chicago, Minnesota nebo Florida.

„Je to náš kapitán. Těžko nahraditelný, takže doufám, že zůstane,“ přeje si kouč Peter DeBoer. 39letý Kanaďan Joe Thornton by měl závazek vůči Sharks ještě prodloužit.

Po roce možná zažijí NY Islanders znovu odchod kapitána. Po Johnu Tavaresovi totiž končí smlouva jeho nástupci Andersu Leemu. 28letý Američan nastřílel za poslední tři sezony přes sto branek, v New Yorku mají zájem na jeho setrvání. Útočníka ale shání i Minnesota a New Jersey.

„Není se čeho bát, agent s manažerem nyní vyjednávají podmínky,“ vzkázal Lee už v únoru médiím. Od té doby se nic nestalo.



Na fotce vlevo je Joe Pavelski, vpravo Anders Lee.

Nový kontrakt hledá i bývalý spoluhráč Jakuba Voráčka Wayne Simmonds, jenž zažil v únoru výměnu do Nashvillu. 30letý útočník se vyznačuje fyzickou hrou a výbornou prací v předbrankovém prostoru. Vrátit by se mohl do Philadelphie, pikantní by byl přestup do Pittsburghu, který nabízí oficiální web NHL.

Povedený rok, když pominete zranění, zažil norský útočník Mats Zuccarello. Za Dallas po výměně z NY Rangers nasbíral ve 13 zápasech play off 11 bodů. Právě Stars nebo návrat do bývalého klubu se jeví jako nejpravděpodobnější varianty.

Z českého pohledu je nejzajímavější osud brankáře Petra Mrázka. Po roce v Carolině opět nabyl na hodnotě a vypadá to, že svou cenu chce na trhu volných hráčů otestovat (psali jsme zde).