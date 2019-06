Udrží Carolina Mrázka? Český brankář si zřejmě vyzkouší volný trh

„Už jsem to jednou veřejně prohlásil a zopakuju to znovu: chceme udržet oba dva gólmany,“ stanovil si za cíl Don Waddell, generální manažer Caroliny.

Jeho přání je víc než logické, česko-kanadské duo si v uplynulé sezoně stabilně rozdělilo čas strávený v brankovišti a vedlo si spolehlivě.

27letý Mrázek si během 40 odehraných zápasů základní části vybudoval solidní průměr 2,39 gólu za zápas, vychytal čtyři nuly. Nečekaně vydařená sezona se promítla i do play off, v němž Carolina narazila až ve finále konference s Bostonem (0:4 na zápasy).

Waddell chce na úspěšné skvadře stavět dál, jenže postavení a hodnota hráčů se díky úspěchu značně zvedly. Petra Mrázka, který loni v létě doufal v restart kariéry v NHL, podepsali Hurricanes jako volného hráče na jeden rok (během něhož si přišel na 1,5 milionu dolaru). Po McElhinneym sáhl klub až těsně před startem ročníku, kdy se zranil adept na post prvního brankáře Scott Darling.

Povedený rok ale udělal z obou gólmanů mnohem žádanější zboží. „Zkoušeli jsme je podepsat, jenže to zatím vypadá špatně. S oběma,“ nezastíral nezdar manažer Caroliny. Klíčovým datem je teď pro něj 1. červenec. „Pokud se nám do té doby nepodaří dohodnout, uvidíme, co nabídne otevření trhu s volnými hráči.“

Kéž by Petr zůstal, přeje si mladík Nečas

To samé si říkají i Mrázek s McElhinneym. Oba se stanou s příchodem nového měsíce neomezeně k mání, což jim dovolí sledovat, kam až se vyšplhají nabídky zájemců. Ani poté však není vyloučeno, že se oba vrátí do dresu s okem hurikánu na hrudi.

„Kluci si občas chtějí vyzkoušet, jaká je jejich cena na trhu,“ nevzdával se nadějí Waddell.

Jenže co když jeden z nich či dokonce oba kývnou na nabídky nových zaměstnavatelů? Ani to nemusí znamenat pro Waddella tragédii, byť mu to přidělá nemalé množství práce. Naději pro budoucnost brankoviště Hurricanes ovšem představuje Alex Nedeljkovic, talentovaný gólman záložního týmu Charlotte v AHL.

23letý Američan prožil životní sezonu a vysloužil si ocenění pro nejlepšího brankáře soutěže. S ním v zádech ovládli hokejisté Checkers farmářskou soutěž, v sestavě šampionů nechyběl ani český forvard Martin Nečas.

Také on vyjádřil v rozhovoru pro iDNES.cz přání, aby Mrázek v organizaci zůstal. „Doufám, že prodlouží smlouvu s Hurricanes a strávíme spolu příští sezonu. Do našeho podzimního setkání v Carolině jsem se vůbec neznali, ale skamarádili jsme se a bavíme se skoro denně,“ pochvaloval si Nečas soulad s krajanem.

Vyslyší Mrázek jeho přání?