V NHL o mě zájem byl. V Rusku ale nebudu ve čtvrté lajně, těší Sedláka

Sedlák z Ameriky odchází po osmi letech. Poslední tři sezony se především snažil přesvědčit přísného kouče Johna Tortorellu, že patří do NHL. Ne úplně se mu to podařilo.

„Tuhle sezonu jsem začal jako třináctý útočník, bylo jasné, jak moc mi trenér věří,“ říká Sedlák.



Jak Columbus senzačně vyřadil Tampu Tampa do play off vstupovala jako nejlepší tým. Columbus se po příchodu posil trápil a hledal, nakonec postoupil z posledního místa. Přesto dokázal favorita vyřadit. "Věděli jsme, že (brankář) Bobrovskij a (útočník) Panarin mohou odejít. To jsme řešili a taky si to vyříkali s manažery. Když přišli ti noví hráči, tři čtvrtě týmu si řeklo, že to uhrají za nás. Pak se utvořily dvojice a tým si sedl. Tampu jsme dobře napadali, soupeř přestal hrát svoji hru, místo nahrávek nahazoval. Na to neměl hráče," popisuje Sedlák play off, které sledoval z tribuny.

Rozhodnutí z Columbusu opravdu odejít v něm začalo uzrávat především po únorové uzávěrce přestupů, kdy Blue Jackets posílili o elitní útočníky Matta Duchenea a Ryana Dzingela. Sedlák nadobro vypadl ze základní sestavy.

„Končila mi smlouva, byl jsem přešlý, že nehraju. Přišel jsem o celé play off. Je mi 26 let, nechce se mi hrát pár minut ve čtvrté lajně. Občas jsem do zápasu naskočil až v 16. minutě, pak jsem zase půlku druhé třetiny proseděl. Těžko na ledě předvedete zázraky. Tak jsme se s agentem (Alešem Volkem, pozn.) domluvili co a jak,“ vypráví ryšavý útočník.



„Neříkám, že si zasloužím hrát v NHL dvacet minut, ale svoje jsem si odehrát mohl,“ dodává.



V debatě s agentem padaly návrhy zemí jako Švédsko, Švýcarsko, Česko nebo Rusko. Variantou bylo i setrvání v NHL - v jiném klubu.



„Zaslechl jsem, že o mě byl v NHL před uzávěrkou zájem, určitě bych nějaké místo dostal. Jen je otázka kde a jak by se ke mně přistupovalo,“ přemítá Sedlák. „Když vás tým nedraftoval a hrajete ve čtvrté lajně, rychle o vás může ztratit zájem. O to se mi už bojovat nechtělo.“



Švýcarsko by bral jako krok zpět, domů ho to také netáhlo. Pak tu byl zájem vedení Čeljabinsku z KHL. Hledalo lídra a v Sedlákovi ho vidělo.

V Čeljabinsku by se v jedné útočné řadě mohl potkat s Tomášem Hykou, o jehož příchodu referovala ruská média. Jenže tenhle přestup zatím zůstává bez oficiálního potvrzení.

„Známe se dobře. Když to vyjde, bude to fajn. Neměl jsem v týmu Čecha posledních osm let. Můžeme si pomoct. A naše spojení v lajně by dávalo smysl,“ myslí si Sedlák. Jeho mise v Rusku určitě nemine.