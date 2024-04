Hokejová reprezentace zahájila kemp v Karlových Varech už v plné sestavě

Teď už se bude tvořit jádro týmu pro šampionát. Ve čtvrtek a v sobotu sehrají čeští hokejisté v Karlových Varech první přípravné zápasy s Německem.

V kádru jsou tři gólmani, devět obránců a 15 útočníků. Po čtyřdenním kempu v Říčanech se rozloučil jen brankář Daniel Král z Liberce. Nově se zapojili brankář Jakub Málek z Ilvesu Tampere, v obraně jeho klubový spoluhráč Dominik Mašín, Daniel Gazda s Janem Ščotkou z Komety Brno a Jakub Galvas z Malmö.

V útoku už s týmem trénují i nejproduktivnější hráč základní části extraligy Tomáš Filippi z Liberce, nejlepší střelec dlouhodobé části švédské ligy David Tomášek z Färjestadu, další hráč Ilvesu Tampere Petr Kodýtek, Radan Lenc z HV 71, bratři Michal a Ondřej Kovařčíkové z Jukuritu Mikkeli, Matěj Stránský z Davosu a z Českých Budějovic Adam Kubík a nováček Jáchym Kondelík.

„Tady z toho výběru mají ti kluci opravdu šanci se dostat do finálního výběru. Bude záležet jenom na tom, jak se jim bude dařit,“ řekl Rulík novinářům po prvním tréninku v KV Areně.

„Od prvního tréninku se zaobíráme systémovými věcmi. Chceme, aby nám v Praze co nejlíp fungovaly. Tomu se opravdu chceme věnovat. Samozřejmě máme přípravná utkání, ale teď je pro nás priorita trénink a souhra v něm. Od prvního tréninku bude maximální soustředění pro výkon na ledě. Chceme, aby se ti kluci nejevili jenom dobře v zápase, ale i v tréninku. Vyváženost výborná práce v tréninku a výborná práce v zápase by měla potom rozhodovat,“ uvedl kouč.

Vyřazení některých týmů v čele s vítězem základní části švédské ligy Färjestadem Rulíka překvapilo. „To samozřejmě dopředu nikdo neví. Já jsem ještě oslovil pár hráčů, kteří tady dnes nejsou, protože jsem fakt nečekal, že dojde k takovým až turbulencím v Evropě. Vypadly týmy, které hrály špičku švédské i finské ligy, do toho počítám i Jukurit s bratry Kovařčíkovými. Tím, že se to stalo, tak máme ty hráče k dispozici a mají šanci zabojovat o mistrovství. Nejsou tady žádní hráči, u kterých bychom řekli, že tu šanci nemají,“ řekl Rulík.

Může tvořit jádro týmu, které doplní ještě další hráči z Evropy a posily ze zámoří. „Určitě je to lepší, než kdybychom je k dispozici neměli. Švédská a finská soutěž má případné sedmé finále 5. května, u nás je to 28. dubna. To je podstatný rozdíl. U nás těm hráčům, i když budou třeba unavení, máme možnost dát jeden nebo dva zápasy na Českých hrách. Z těchto soutěží bychom je měli někdy 5. května a 10. května začíná mistrovství, což by byla obrovská nevýhoda hlavně pro ně,“ prohlásil Rulík.

Někdy na to podle něj hráči s dlouhou klubovou sezonu doplácejí. „To vždycky bylo téma pro trenéra, jestli je brát nebo nebrat. Většinou se ti kluci nebrali, že už byli emočně úplně na prahu a nebyly tam síly. Když se to pak spojí s fyzickými silami, případně s nějakým drobným zraněním, tak toho má ten hráč plné zuby a málokdy najde sílu, aby na mistrovství ještě dominoval nebo nastoupil ve skvělé formě. Když se to má týkat více hráčů, tak si myslím, že je to velký podnět k diskuzi. Když se nejedná o tolik hráčů, tak je to podobné, jako když přicházejí hráči z NHL po prvním kole,“ konstatoval Rulík.

Příští týden se se národní tým přesune do Českých Budějovic a sehraje tam i v Linci duely s Rakouskem. Pak se utká v Trenčíně a Bratislavě se Slovenskem. Generálkou na mistrovství světa v Praze (10. až 26. května) bude od 2. do 5. května domácí turnaj Euro Hockey Tour v Brně, kde postupně změří síly s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.