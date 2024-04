ONLINE: Úvodní test. Hokejisté zahajují přípravu na domácí MS proti Německu

„Zápas je vždycky víc než trénink,“ těší se útočník David Tomášek ze švédského Färjestadu. K týmu se připojil s dalšími třinácti hokejisty, doplnili tak původní čtrnáctičlennou sestavu, která trénovala na úvodním kempu v Říčanech.

ONLINE: Česko vs. Německo Přípravné utkání národního týmu sledujeme podrobně.

Necelý měsíc před startem MS už tedy trenér Radim Rulík disponuje hned pěti útočnými formacemi, devíti obránci a třemi brankáři. Včetně tří nováčků: českobudějovického forvarda Jáchyma Kondelíka, olomouckého beka Jakuba Siroty a vítkovického gólmana Lukáše Klimeše.

„Prioritou je teď pro nás ale hlavně trénink a souhra v něm, ať už se to týká ofenzivních, tak i defenzivních činností na ledě,“ avizuje Rulík. „Chceme, aby se ti kluci nejevili jenom dobře v zápase, ale i v tréninku. Vyváženost výborné práce v tréninku a výborné práce v zápase by měla potom rozhodovat.“

Jeho svěřenci se s Německem utkávají v posledních letech pravidelně. Loni národní tým ještě pod vedením Kariho Jalonena zvítězil v Kasselu 6:2 a posléze ve Frankfurtu 5:1. Západnímu sousedovi naposledy podlehl před dvěma roky v Chomutově (0:2).

Český hokejista Jiří Černoch (vpravo) stíhá Němce Alexandra Ehla.

„Asi to nebude hned forma jako ze sezony. Je ale dobré to odehrát a naskočit do zápasového tempa,“ míní Tomášek.

Oba celky se v KV Aréně znovu střetnou v sobotu, opět od 17:10.

Další duely sehrají Češi příští týden ve čtvrtek v Českých Budějovicích a v sobotu v Linci s Rakouskem. V pátek 26. dubna v Trenčíně a o den později v Bratislavě se utkají se Slovenskem. Potom od čtvrtka 2. do pátku 5. května na domácím turnaji Euro Hockey Tour v Brně nastoupí postupně proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku.

Mistrovství světa zahájí 10. května ve 20:20 s Finskem.