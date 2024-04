České nedostatky v NHL? Vyřešit je může Tomášek, útočná zbraň i pro domácí MS

Ve čtvrtek vstřelil tři góly. V přesilovce, z rychlého protiútoku a v závěru do odkryté branky. A jelikož se k němu žádný z českých hokejistů nepřidal, na výhře 3:0 měl zcela zásadní podíl.

„Jsem strašně rád, že je tady s námi. Během sezony ukázal kvalitu a teď ji zase potvrdil,“ komentoval jeho výkon po zápase trenér Radim Rulík.

Do ostrého mače naskočil Tomášek po patnácti dnech. Zatímco některým trvalo, než se dostali do tempa, na které byli z průběhu sezony zvyklí, osmadvacetiletý centr létal na ledě od první minuty.

Tradičně se snažil tvořit hru, hledal své spoluhráče v ideálních pozicích a ke všemu zase ukazoval sílu na puku i v osobních soubojích.

Právě urputností, nikoliv technickým umem, procedil přes německého gólmana první branku.

V ofenzivě je excelentní. A ačkoliv Rulík bazíruje také na obranných povinnostech, Tomáškovi snad i občasnou ztrátu kotouče odpustí. Pokud si navíc nejproduktivnější reprezentant sezony udrží útočné choutky a efektivitu v koncovce, může se na něj trenér spolehnout jako na jednu z opor na květnovém šampionátu.

Český stratég přitom původně ani nečekal, že by se Tomášek k národnímu týmu připojil už tak brzo. Produktivní forvard totiž vyhrál s Färjestadem základní část švédské ligy a rozhodně si s celým týmem myslel na titul.

Jenže ve čtvrtfinále tvrdě narazil na z předkola postupující Rögle, které kromě Färjestadu smetlo 4:0 v semifinále rovněž druhé Växjö.

„Rozhodly první dva zápasy, kdy jsme nezachytili tempo play off a asi urazili štěstí. Cítím, že se každý rok učím a i z tohohle se musím do dalších let nějak poučit,“ líčil potom novinářům.

Zklamaný David Tomášek. Přestože Färjestad vyhrál základní část švédské ligy, v play off vypadl už ve čtvrtfinále.

„Snažil jsem se otočit stránku, ale chvíli to trvalo, musel jsem to zpracovat,“ přiznal. V tom mu pomohl i Rulík, který mu po vyřazení zavolal a dlouze s ním mluvil o situacích, jež v životě sportovce nastávají.

Tomášek cítil, jak ho zpackané play off psychicky poznamenalo. I proto se trenérovi ulevilo, když po prvním zápase s Německem mohl prohlásit: „Dal se dohromady.“

V národním týmu nasázel v aktuální sezoně už osm gólů, potřeboval na ně pouze šest zápasů. S 2 5 trefami se stal rovněž nejlepším střelcem švédské nejvyšší soutěže.

Nahrávky do prázdné branky, které ho zdobily v předchozích ročnících, vyměnil za přímočarost v zakončení.

„Zapracoval jsem na pár věcech mentálně. Pokouším se víc střílet, dřív jsem spíš nahrával. Snažím se jen zlepšovat, jinak dělám pořád podobné věci,“ popsal Tomášek.

David Tomášek slaví gól v dresu švédského Färjestadu.

„A nezastírám, že mi Färjestad a Švédsko v mnoha věcech pomohly,“ přidal.

Do tamní SHL ho vystřelilo zdařilé angažmá ve Spartě, díky kterému se loni podíval také na své první mistrovství světa.

A kdo ví, k čemu všemu mu pomůžou úspěchy ve Švédsku či případně také na domácím šampionátu, kam by se rozhodně chtěl probojovat. Šanci i vzhledem k ne zrovna bohatému počtu krajanů útočníků v NHL nemá malou.

„A to je také můj cíl,“ prohodil. Navíc s takovou formou se klidně může těšit na místo v jedné z elitních formací.