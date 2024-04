Když trenér změní hráči plány. Kubík kupoval dovolenou, jenže zavolal Rulík

K němu se 25letý hokejista se spoluhráčem Jáchymem Kondelíkem připojil v pondělí a zabojuje o účast na domácím světovém šampionátu.

Dokážete s odstupem času říct, proč jste uprostřed sezony přestal střílet branky?

Když jsem se vrátil z prvního kempu národního týmu, měl jsem až přehnaná očekávání. Myslel jsem si, že to půjde samo, jak mi to lepilo. Asi došlo i k nějakému uspokojení. Hledal jsem se a dlouho jsem se dostával do své hry. V play off jsem začal dělat trochu jiné věci a impulz od trenérů mi pomohl.

V čem to bylo?

Na Kladně jsem byl zvyklý, že jsem dostával prostor na všechny situace a dával góly. V podstatě jsem jen útočil a nikdo na mě netlačil, abych dohrával souboje a hrál i bez puku. V Budějovicích to po mně trenér začal chtít, hodně jsem s tím bojoval. Ale sledoval jsem i ostatní kluky a snažil se. Není to moje hra, ale v play off zlepšení asi bylo víc vidět. A možná si toho všimli i trenéři v národním týmu a nominovali mě.

To byste musel dávat třicet gólů každou sezonu, abyste nemusel bránit.

Jo, to je pravda. Ale to funguje v základní části. V play off se všechno maže, celý tým musí fungovat a gól může dát kdokoliv.

Kdybyste ho dal v sedmém čtvrtfinále s Třincem, mohli jste hrát semifinále. Rána trefila horní tyčku, ale mohla být životní, že?

Byla to škoda, chyběl kousek. Pak jsem tam měl ještě jednu dobrou střelu. Ale v sérii jsme byli rádi, že jsme se dostali ze stavu 0:3 na zápasy. Měli jsme přílišný respekt v prvních třech zápasech, mohlo to být ještě zajímavější. Ale řada kluků hrála první play off, tým by měl zůstat, tak za rok budeme zkušenější.

I vám taková sezona prospěje?

Určitě. Trochu jsem se bál, když jsem odcházel z Kladna, všichni mi říkali, že se za rok vrátím. Utvrdil jsem se v tom, že to bylo dobré rozhodnutí. Poznal jsem novou organizaci, dostal prostor, zkusil jsem si i reprezentaci. Celkově to byla úspěšná sezona.

Zalíbilo se vám na jihu Čech?

Je tady hezky. Přišel jsem do profesionálního prostředí, kde se každý snaží odvádět svoji roli co nejlépe. Je to vidět na celém klubu. Diváci chodili, všichni jsme si sezonu užili. Škoda posledního zápasu, ale jinak to byl povedený ročník.

Jakou vidíte budoucnost týmu?

Klub má koncepci. Dobré je, že většina týmu zůstává, doplní se to o kvalitní kluky. Příští rok to můžeme klidně dotáhnout ještě dál.

Kouč Ladislav Čihák působí přísně a jako velký profesionál. Poznali jste i jeho druhou tvář?

Jasně, je to také jenom člověk, ne jen stroj na trénování. Je to stoprocentní profesionál, který má hokej rád a dává mu všechno. Ale také se s ním zasmějeme a přidá vtípky.

Je takový i reprezentační kouč Radim Rulík?

Pan Rulík je taky hodně v pohodě. Snaží se s hráči mluvit. Když zavolá, je v klidu. Teď jsem telefonát vážně nečekal. Ale šance si vážím a je to pěkné prodloužení sezony.

Nevybíral jste už dovolenou?

Chtěl jsem odletět, ten den jsem se chystal dovolenou koupit. Ale trenér mi změnil plány. (směje se)

Uvažujete už teď, že byste se mohl dostat na mistrovství?

Všichni hráči se chtějí v týmu udržet co nejdéle. Chci se ukázat a udělat co nejlepší týden. Dál se uvidí. O mistrovství bude velká tlačenice. Ale stát se může cokoliv.