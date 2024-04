Rulík: Výhru bereme s pokorou. Tomáška nakopl rozhovorem po těžkém vyřazení

Hrdinou střetnutí se stal David Tomášek. Vstřelil totiž všechny tři góly. Nejprve v přesilovce uplatnil důraz před brankou, poté zakončil krásnou Červenkovi akci. Na závěr pečetil hattrick trefou do odkryté klece.

„Volal jsem mu po vyřazení z play off ve Švédsku, které ho psychicky poznamenalo. Promluvil jsem s ním nejenom o hokeji, ale také o situacích, které v životě sportovce nastávají,“ uvedl Rulík k Tomáškovi.

A rozhovor očividně zabral.

Popovídali jsme si docela dlouho, jsem strašně rád, že je tady s námi. Během sezony ukázal kvalitu a dneska ji zase potvrdil. Dal se dohromady.

S výkonem celého týmu jste jinak spokojený?

Šlo o zápas po dlouhé době, pro některé hráče to vůbec nebylo jednoduché. Ale vypořádali jsme se s tím dobře, postupně jsme se zlepšovali a výhru si zasloužili. Němcům jsme dovolili třináct střel, hráli jsme trpělivě a dobře do obrany.

Soupeř neměl prakticky žádnou výraznou šanci.

Musíme výhru přijmout s pokorou, před námi je velký kus práce. Tento zápas je takové vykopnutí přípravy a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Občas je dobré dostat přes prsty, ale pro atmosféru a klima v kabině je výhra cenná.

Dalo by se říct, že jste nad Německem dominovali?

Nechtěl bych říct dominovali, ale hráli jsme poctivě dozadu. Občas jsme zaváhali v rozehrávce za brankou, Špaček výborně zablokoval nebezpečnou střelu. Musela hodně bolet. Celkově jsme hráli tak, jak bychom si představovali. Silně do útoku i do obrany.

Český brankář Dominik Frodl čelí německé šanci.

Čemuž přispěl především solidní pohyb.

Bylo to dané i soupeřem, přijel se silným týmem, díky tomu se hrál svižný hokej a za to jsme rádi. Takhle se do toho nejlépe dostaneme.

Čisté konto zaznamenal Dominik Frodl. Co řeknete k jeho výkonu?

Beci mu pomáhali kolem brankoviště, ale šlo o práci celé formace. Dominik měl všechny skryté střely, působil na mě velmi jistě.

V čem bude sobotní utkání jiné?

Prohážeme sestavu, šanci dostanou hráči, co dneska nehráli. Změní se tři centři. Němci mají kvalitní tým, budou se chtít zlepšit. My budeme chtít naopak předvést podobný výkon.