Důvod jiný, motivace větší. Zámořské týmy ale v Praze propadly

„Praha je skvělé město, ale tahákem pro špičkové hráče, kteří se objevili v týmu Kanady a zejména Spojených států, byla touha vybojovat si pozvánku na turnaj čtyř národů a olympijských her v roce 2026,“ uvádí pro iDNES.cz Scott Wheeler, kanadský novinář píšící pro renomovaný server The Athletic.

I přes mimořádný hnací motor ani jeden z celků potenciál zdaleka nenaplnil. A až na výjimky neexcelovaly ani individuality.

Dařilo se kanadskému Dylanu Cozensovi, jenž nasázel hned devět gólů, také kapitánovi Johnu Tavaresovi, Američané si nahnali body především při kruté demolici Kazachstánu (10:1).

Zato třeba Connor Bedard, budoucí megastar, se v průběhu turnaje propadl na pozici třináctého útočníka, na druhé straně po zpackané sezoně dokonal bídu Trevor Zegras.

Spojené státy propadly, navzdory pozitivním vyhlídkám vypadly už ve čtvrtfinále s Českem (0:1), Kanada zase teprve podruhé za posledních deset let chyběla ve finále, navíc nezvládla nedělní zápas o bronz proti Švédsku (2:4) a odjela z MS s prázdnou. Tentokrát fanoušci museli oželet Crosbyho, MacKinnona nebo O’Reillyho, kteří se v Praze představili na vítězném turnaji před devíti lety.

Connor Bedard v úvodním utkání světového šampionátu proti Velké Británii.

Přesto domácí šampionát zase vzbudil obrovský zájem. Překonal divácký rekord, po celé republice žily fanzóny, některé obchody dokonce zkracovaly otevírací doby, aby se jejich zaměstnanci mohli dívat na hokej.

Proto vyvstává otázka, zda by Česko nemělo hostit šampionát častěji. Ne pro přilákání zámořských hvězd, ale kvůli sobě. Podle slov viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace Petra Břízy by se mistrovství světa mohlo vrátit do Česka nejdříve v roce 2031.

Pravděpodobně by Praha zase oslovila světové hvězdy, ty pro ni mají zkrátka takovou slabost, jakou se dost možná nemůže pochlubit žádná jiná evropská destinace.

Nicméně dá se mírně předpokládat, že s pravidelnou účastí hráčů z NHL na olympiádě i obnovení Světového poháru se prestiž každoročního šampionátu sníží.

Lákavé by mohlo být pro zámořské hráče mistrovství na domácím kontinentu, ale to už sklouzáváme spíš do světa fantasy.

„Nemyslím si, že by kanadský svaz příliš toužil po pořádání mužského turnaje. Koná se ve velmi rušném období sportovního kalendáře v Severní Americe a z hlediska televizního vysílání by taky nedával smysl,“ domnívá se Wheeler a připomíná další akce jako golfové PGA, baseballové MLB, play off v NHL nebo basketbalové NBA.

Letošní šampionát mohl být na dlouhou dobu posledním, který nabídl zámořským hráčům takovou motivaci.

Ale oni ji ani tak nepřetavili v obstojný výsledek.