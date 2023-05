Švédové hlásí posily z Toronta. Na MS dorazí William Nylander i Liljegren

Liljegren má před sebou premiéru ve švédské reprezentaci. V této sezoně si v 67 zápasech základní části připsal 18 bodů za šest branek a 12 asistencí a v pěti duelech play off nebodoval. Čtyřiadvacetiletého odchovance Kristianstadu si Maple Leafs vybrali v roce 2017 v 1. kole draftu na 17. pozici. V NHL má celkem na kontě 141 utkání, 11 gólů a 31 přihrávek, v sedmi duelech play off vyšel naprázdno.

Sedmadvacetiletého Nylandera čeká čtvrtý šampionát v kariéře a mistr světa z roku 2017 se poprvé potká v reprezentaci s o dva roky mladším bratrem Alexem.

William Nylander se v roce 2017 při zisku zlata stal se sedmi góly nejlepším střelcem turnaje a byl zvolen nejužitečnějším hráčem i členem All Star týmu. Do nejlepší šestice se dostal i o dva roky později v Bratislavě a Košicích, kde s 18 body za pět gólů a 13 asistencí z osmi zápasů ovládl produktivitu.

V tomto ročníku NHL si připsal v 82 zápasech 87 bodů (40+47). V 11 duelech play off nasbíral čtyři góly a šest přihrávek. Maple Leafs draftovali staršího syna mistra světa z let 1992 a 2006 Michaela Nylandera v roce 2014 v 1. kole jako osmého v pořadí. V NHL zaznamenal v 521 duelech 430 bodů (177+253). V 50 utkáních play off si připsal 17 branek a 23 přihrávek.