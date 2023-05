Mladičký Švéd Carlsson a jeho koktavé dobrodružství. Přes Tampere fofrem do NHL

„Hrál fantasticky! Umí číst hru, skvěle střílí. V draftu půjde vysoko,“ chválil parťáka útočník Alex Nylander po výhře 5:0 nad Rakouskem.

Carlsson je urostlý, silný, tvořivý, nebojí se zabrat ani dozadu. Pokud se v nadcházející dražbě talentů v nejlepší lize světa propadne za elitní pětku, půjde o pořádné překvapení.

„Bruslařsky vás neuchvátí třeba jako (předpokládaná jednička) Connor Bedard, jinak ale všechno zvládá až výjimečně dobře. Navíc už je poměrně zkušený,“ píše o něm Adam Kimelman, expert oficiálních stránek NHL.

The 18 year old Leo Carlsson scores to put @Trekronorse up by 4!



Prožil toho dost. Z domova odcházel Carlsson v patnácti. Zlákal ho mládežnický program v Örebru, jenže najednou byl úplně sám. Spolubydlícího neměl, maminka s tatínkem zůstali kvůli práci v Karlstadu a jeho řečová potíž se začala ještě zhoršovat.

Carlsson totiž koktá. A zvlášť ve stresových situacích, třeba při rozhovorech nebo když má zničehonic mluvit anglicky. Ale nemyslete si, že by snad novináře odmítal. „Když se s nimi nebudu bavit, tak se toho nikdy nezbavím,“ hlásí odhodlaný mladík.

Na „samotce“ se netrápil dlouho. Většinu času trávil v hokejové hale hned přes ulici, ve volném čase zase otevíral kuchařku a horlivě se učil jeden recept za druhým. Bryskně vytáhl na metr devadesát, nabral svaly a rodiče jen nevěřícně zírali, když na návštěvu dorazil vždycky o něco mohutnější.

Moc toho nenamluví, ale perfektně zatím zapadl snad do všech kabin, do nichž kdy vkročil. Za řečovou vadu se mu nikdo nesměje, zvlášť když už dva roky hraje mezi dospělými.

„Nesmí si jen říct, že žije s vadou. Musí ji přijmout jako součást sebe sama,“ udílel Carlssonovi rady v rozhovoru pro The Athletic dlouholetý pittsburský útočník Bryan Rust, jenž celý život koktá stejně jako jeho bratr Matt. „Vždycky si řeknu: Tak vy se mnou chcete mluvit? Klidně! Ale já prostě koktám, tak se s tím smiřte.“

Eddie Läck, někdejší švédský gólman se 143 starty v NHL, rovněž trpí řečovou vadou od nepaměti. „Štve mě, když někdo napíše, že se rozhovory se mnou nedají poslouchat. Vůbec se za koktání nestydím. Navíc s cizím jazykem se to skutečně prostě zhoršuje, ale jen dočasně. I Leo to pozná, až si zvykne,“ ujišťuje mladého krajana.

Švédský útočník Leo Carlsson (21) padá v souboji s rakouským forvardem Lucasem Thalerem. Vpravo obránce Rakušanů Nico Brunner

Hokejově si Carlsson zvykl zatím na všechno. Hrával se staršími, ve švédské nejvyšší soutěži debutoval v šestnácti a skončená klubová sezona mu vyšla parádně. Örebro to dotáhlo až do semifinále, talentovaný forvard nasbíral ve 13 zápasech play off 9 bodů a patřil mezi nejlepší.

Třeba by byla situace jiná, kdyby nebyli Švédové zasypaní omluvenkami hvězdných borců z NHL. Nic to nemění na faktu, že poslat takhle mladého hokejistu do středu první formace je krok vskutku odvážný.

Když Carlssona na ledě pozorujete, osmnáct byste mu rozhodně netipovali. Je vyspělý, věří si, zbytečně nezahazuje puky, nezbavuje se zodpovědnosti. Navíc se hokejem baví. „V pondělí hrajeme hned s Finy, to bude pořádná legrace!“ vyhlížel nadcházející duel v Tampere.

Kromě fanoušků bude sedět na tribunách pořádná řádka skautu z NHL, většina z nich právě kvůli Carlssonovi. Dle jejich dosavadních reportů se zdá, že jej berou jako připraveného pro téměř okamžité naskočení do hvězdné soutěže. Přirovnávají ho k Matsi Sundinovi.

Mimochodem jen šest Švédů prošlo dosud draftem v elitní trojce. Přidá se i fyzicky výborně disponovaný Carlsson? „Já jsem hlavně rád, že už se svým koktáním tolik netrápí,“ přiznává Leův otec Kenneth. „Jsem na něj nesmírně pyšný.“