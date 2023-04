Vyztužení obrany. O šampionát přijede z farmy v Tusconu zabojovat Knot

Obránce Ronald Knot z farmy Arizony z Tucsonu z nižší americké soutěže AHL se nově zařadí do přípravy hokejové reprezentace na květnové mistrovství světa v Rize a Tampere. Osmadvacetiletý účastník loňských olympijských her se bude ucházet o účast na druhé velké mezinárodní akci. K týmu se připojí v pátek v Brně a do zápasů by měl zasáhnout až příští týden na Českých hrách.