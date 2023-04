Krejčí chybí, ale přeju mu Stanley Cup, říká Červenka. Na MS trumfne Jágra

Stál u modrobílých zdí, které zdobí prostor u šatny extraligového Brna.

Nějakou dobu se spekulovalo, zda Kometa po rozpačité sezoně neuloví hvězdnou posilu. „Platí, že zůstávám ve Švýcarsku,“ upřesňuje Červenka. Přestup? „O ničem nevím. S nikým jsem ani nemluvil.“

Víc než o klubové budoucnost přemýšlí o reprezentační současnosti, kterou rozepsal v pondělí večer. Vyvrcholit by měla poslední květnový týden, po němž by se Červenkovi a spol. měla v ideálním případě opět na krku houpat medaile ze světového šampionátu.

Reprezentační kouč Kari Jalonen už v předstihu z Brna vzkázal, že Červenka stejně jako loni povede na šampionátu Čechy jako vůdce.

„Je to zkušený hráč, který toho má spoustu za sebou a dokazuje to každý rok. Je jeden z nejlepších v Evropě,“ nerozporuje ani Lukáš Sedlák - další novic, jenž v Brně rozšířil reprezentační ofenzivu. „Hrozně se mi líbí, jak Červus hraje a jak vidí hru. Diktuje v ní tempo. Má klid na hokejce a myslím, že to přenáší i na tým.“

Kdo by podobná slova a vývoj před lety čekal?

Nedá se koukat, co bylo

Červenka se v období medailového prázdna stal pro řadu hokejových fanoušků hromosvodem zloby a symbolem neúspěchu. Čtyři roky jej šéfové reprezentačních střídaček opomíjeli. Zlobilo ho zdraví.

Loni v únoru ale reprezentační navrátilec Červenka jako jeden z mála nezklamal na zpackané olympiádě v Pekingu. Dojem ještě vylepšil na posledním šampionátu ve Finsku, kde se po čtvrtstoletí prvním Čechem, jenž vyhrál bodování celého turnaje.

„Je nová sezona, nový rok. Nedá se koukat, co bylo, ale spíš co bude teď,“ praví klidně veterán. „Tým je jiný a těším se. Chci, abychom se co nejlépe připravili a zase udělali dobrou partu.“

Oproti loňským významným událostem mu v kabině schází kumpán David Krejčí, s nímž vytvořil plodné duo matadorů. Krejčí se roce Evropě zpět vrátil do NHL. „Krejča chybí. Známe se dlouho, jsme v podobném věku. Loňské mistrovství světa jsme si užili. Ale já přeju Bostonu, aby vyhrál Stanley Cup,“ vzkazuje do zámoří.

Jen Plekanec a Výborný mají víc MS

Pokud nenastane překvapení a Jalonen nepovolá například kladenského nezmara Jágra či třineckého vousáče Růžičku, bude Červenka v 37 letech jednoznačně nejstarším členem českého výběru na šampionátu.

„Je jasné že s věkem se mění priority. Už nehraju o smlouvy nebo nějakou budoucnost na klubové úrovni. Týmový je úspěch je pro mě číslo jedna,“ oznamuje opora Rapperswilu. „Když je tady navíc člověk poněkolikáté, ví, že kabina musí držet pohromadě, aby atmosféra byla co nejlepší. To se ukáže v těžších chvílích, které přijdou.“

Červenka se chystá na svůj desátý šampionát, čímž se utrhne od legendárního Jaromíra Jágra a vyrovná tím Františka Kaberleho. Jedenáctkrát si na MS zahrál Tomáš Plekanec, David Výborný má ještě o jednu účast víc.

Oba uznávaní útočníci na poslední šampionáty odjížděli taktéž s céčkem, ale určitě byste je neoznačovali jako jasné lídry ofenzivy. V tom se Červenkova role liší.

„Ve Švýcarsku jsem spokojený. Pořád cítím, že hraji kvalitní ligu, mám dobré spoluhráče a dobré lidi, kteří mě nenechají spát,“ ujišťuje reprezentační kapitán. „Tréninky jsou na dobré úrovni a když člověk stíhá mladším, je to příjemné.“

Teď to může zase začít předvádět v národním dresu. Ve čtvrtek vyrazí Češi na přípravu do Vídně proti tamní reprezentaci. V sobotu se hraje odveta v Brně. Po ní se na stejném místě odehraje turnaj Euro Hockey Tour, který bude generálkou před mistrovství světa.

Češi do něj v Rize vstoupí 12. května proti Slovensku.

A s kapitánem Červenkou.