Pešánovy první dojmy z Rigy: Spousta jídla a postelí jako bych si vezl milenky

„Bál jsem se, že přesun bude dlouhý. Rusové s sebou měli spoustu bagáže. Nakonec byl přelet organizačně dobře zvládnutý a velmi rychle jsme dosedli také v Rize,“ popisoval hektiku posledních hodin trenér národního týmu Filip Pešán.

Na palubě letadla nastala chvíle úlevy pro trenéry i hráče. Asistent Jaroslav Špaček i někteří borci Pešánova výběru si otevřeli pivo, odhodili nominační stres z posledních týdnů, stihli si soukromě popovídat a probrat vyhlídky směrem k šampionátu.



„To samé dělali i Rusové, ale obě mužstva ve vší slušnosti. V hale jsme ještě dlouho čekali na kufry, potom jsme se odebrali na pokoje a z nich jsme ještě neměli šanci odejít,“ řekl Filip Pešán novinářům ze svého hotelového pokoje v Rize.

Po dojezdu tým stihl pozdní večeři a podstoupil testování. Do postelí se dostali až po půlnoci.

Jaký byl let s Rusy na palubě?

Naprosto v pohodě. Seděl jsem vedle ruského činovníka Romana Rotenberga. Chvilku jsme se bavili o hokeji i podmínkách v Rize. Hala tam vypadá spíš jako dubajské shopping centrum. Trochu jsme se zasmáli a potom už jsme si každý hleděli svého.



Jak to vypadá na místě?

Já ani nevím, jak se nám hotel líbí. Přijeli jsme v noci, moc jsme toho neviděli. Jsem na pokoji v sedmnáctém patře a mám výhled na celou Rigu. Pohled z oken na město je nádherný.

Stravu dostáváte podobně jako juniorské týmy ke dveřím. Je o vás dobře postaráno?

Nevím, co hostitelé zamýšleli, ale dostal jsem jídlo asi pro tři lidi. Od snídaně jsem plynule přešel k obědu, který obsahoval asi čtyři chody - od polévky, přes lasagne a steaky až po dezerty a saláty. Dostal jsem asi pět tašek, je to jako dárky k Vánocům. Vrátil jsem je poloplné zase na chodbu a večeři si nejspíš nedám.

Co se dá vůbec v podmínkách lotyšské bubliny dělat?

Může probíhat jedině kondiční příprava, která pod dohledem kondičního kouče Dominika Kodrase funguje velmi dobře. I já jsem vyfasoval plán na dva dny. Jen tady vidíte, že se o nás stará jako o vlastní děti. Hráči se chtějí na pokojích individuálně připravovat, protože by po dvou dnech polehávání na gauči nebyli v ideální formě.



Čím se zabavujete?

Připravil jsem si volné místo na pokoji, abych mohl plnit kondiční plán. Jen nevím, jestli si tady mysleli, že si přivezu několik milenek... mám v pokoji čtyři postele. Dvě jsem zrušil, milenky odjely a začnu trénovat na koberci. Cvičení bude jedna z náplní. Jinak jsem nic nestihl. Šel jsem spát kolem třetí hodiny ráno místního času.



Co dalšího vás čeká?

Mluvil jsem už s manažerem mužstva Petrem Nedvědem, absolvoval jsem další hovory, oběd a už jsem na dalším mítinku. Hned v pondělí máme na celé dopoledne výkonný výbor. Od páté odpolední bude schůzka hlavních trenérů k pravidlům. Nepotká mě situace, že bych nevěděl, co dělat. V úterý už pojedeme na první trénink.



Na čem teď pracujete?

S videokoučem Alešem Vladykou dáváme dohromady materiály pro hráče NHL k nastudování systémových věcí, které jim rozešleme. Nechci je zahltit informacemi, ale byl bych rád, kdyby si trochu odpočinuli. Speciálně ti, co byli poslední týdny pod palbou nejrůznějších informací. Zasloužili by si menší relax. Nachystáme se tak, aby naše podklady byly za dva dny účinné.

Rozbor ruské hry - vašeho prvního soupeře - už také probíhá?

V široké skupině se na analýze dělá. Rusy už známe. Neříkám, že máme zaručenou informaci, jak je porazit. Navzájem už se však asi nepřekvapíme. Tyto zápasy budou důležité z hlediska osobních soubojů a koncovky. Bude čas se na ně připravit.

V sobotu jste je v Praze porazili 4:0, to je nejlepší výsledek za posledních deset let proti tomuto soupeři. Nabudí hráče?

Znamená to, že máme vnitřní sílu a můžeme porazit kohokoliv na turnaji. Vůbec bych ten výsledek nepřeceňoval a nechtěl jej převádět do úvodního zápasu MS. Půjde o zcela jiné utkání. Spíš mě potěšil způsob, jakým jsme na něj dosáhli. Byli jsme organizovaní a ostří v soubojích. Pro naše sebevědomí je tohle vědomí lepší než samotné skóre.

Studujte i další soupeře?

Soustředíme se převážně na Rusy a Švýcary. Jsou to jediná dvě mužstva, která neuvidíme hrát před naším prvním utkáním. Další příprava bude vycházet z duelů našich soupeřů na šampionátu.

Komunikace týmu v zápasech Ve spolupráci s brankáři a beky vznikl zvláštní slovníček visící na několika místech v kabině. Hráčům ulehčuje práci v zápasech a pomáhá řešit složitější situace na ledě.



Šimon Hrubec mluvil o důležitosti komunikace na ledě. Vštěpujete ji teď hráčům?

Snažíme se sedm týdnů každý trénink tlačit hráče do komunikace. S Jardou Špačkem jsme nejvíc pořvávali my, potom už jsme ustupovali. Kluci už snad pochopili, že komunikace nic nestojí a je to pomoc, která se jim vrátí. Když jeden pomůže druhému kolegovi vyřešit problém, oplatí si to příště. Přesto ještě není ideální. Představoval bych si, aby byla na trénincích ještě daleko důraznější. Ale je to jedna z věcí, na kterých jsme výrazně pracovali.

Po nominaci jste zmiňoval jste čekání na posily z NHL a neminul jste ani jméno Pastrňák. Situace se nějak změnila?

Jeho rodinná situace mu nedovolí dorazit, takže jsem se pouze ujišťoval, že je Davidův příjezd nereálný. Ani nevěřím, že by se stihl připojit, protože těžko Boston podlehne Washingtonu 0:4 na zápasy.

Brankář Washingtonu Vítek Vaněček se v noci po pár minutách prvního zápasu play off zranil. Takže u něj ta možnost také padla?

Má nejspíš svalové zranění a nechtěli jsme Vítka rušit. Ale bohužel si myslím, že nebude moct pokračovat dál.

Zato máte v mužstvu tři opravdové střelce z NHL - Vránu, Zadinu a Kubalíka. Za poslední roky žádný trenér národního mužstva takovou útočnou silou nedisponoval.

Jsem rád, že máme kluky se schopnostmi vstřelit branku. Dokonce bych řekl, že jich je v týmu víc. Ti tři jsou žraloci v koncovce. V budoucnu by nás mohla čekat doba dalších mladších hráčů se zabijáckou koncovkou ve svém DNA. Současné kluky znám z mládežnických reprezentací, už tam se profilovali jako střelci. Zcela logicky jsme je nominovali, abychom byli nebezpeční v zakončení.