Křičeli jako malí. Slováci bouřlivě slavili postup a těší se na derby

Zdá se, to jako by to bylo včera, ale už je to celých osm let, kdy se slovenští hokejisté naposledy podívali do vyřazovacích bojů na mistrovství světa. Postup si v pondělí večer vychutnávali potom, co Rusové na nájezdy zdolali Švédsko 3:2.