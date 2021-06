USA - Německo 6:1. Američtí hokejisté slaví zasloužený bronz

Souboj o třetí místo na turnaji v Rize měl jasný průběh, byť je výsledek pro poražené trochu krutý. Němci nepředvedli až tak špatný výkon, především z herního hlediska, jenže jejich čekání na medaili, které trvá už dlouhých 68 let, bude pokračovat.

I tak je pro ně čtvrté místo velkým úspěchem, vždyť za sebou nechali takové hokejové mocnosti jako Rusko, Švédsko, Česko nebo Švýcarsko, čímž potvrdili, že je německý hokej v posledních letech na vzestupu.

Ráz utkání určil první gól, který padl v 6. minutě. Trefil ho Christian Wolann, jenž ve středním pásmu obral o puk Plachtu a svůj samostatný únik zakončil povedenou kličkou do bekhendu.

Výsledek byl otevřený do 27. minuty, kdy se Američané trefili podruhé: po Robertsonově ráně od modré se kotouč odrazil k volnému Garlandovi, jenž už doklepával do odkryté sítě. Inkasovaná branka zatřásla s německou koncentrací a za minutu a půl už to bylo 3:0 - po přečíslení nahrával Chmielewski Drurymu, jenž udělal brankáři kličku do bekhendu.

Německé naděje za dalších několik minut klesly na dno, protože v rozmezí 40 vteřin vstřelili Američané další dva góly. Oba v přesilovce. První dal Robertson, jenž se trefil krásně do horního růžku, druhý zaznamenal Moore, který po kombinační akci dorážel do odkryté klece.



Bylo rozhodnuto. Němci sice v polovině třetí třetiny snížili díky Bittnerově dorážce, ale žádná drama se nekonalo, protože za pouhých 25 vteřin vrátil týmu Spojených států pětigólový náskok Donato.