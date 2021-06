Překonal leukemii, rok nehrál, namíchl Slováky. A Boyle je blízko medaili

V listopadu to budou čtyři roky, co se americký útočník vrátil na led jen několik měsíců poté, co od doktorů uslyšel nepříjemnou zprávu: „Je nám líto, pane. Vaše krev není v pořádku.“



Boyle zrádnou nemoc - chronickou myeloidní leukemii - tehdy překonal. A včera se opět gólem připomenul hokejovému světu.

Jen slzy vystřídala radost. Šestatřicetiletý obr precizním příklepem odčaroval gólmana Húsku a nastartoval americké čtvrtfinálové vítězství 6:1 proti Slovensku. USA na světovém šampionátu postoupily do víkendových bojů o medaile, kde může Boyle zakončit svoji nevšední cestu.

Silák s elegantním knírkem totiž do Rigy odcestoval, ačkoli téměř rok neodehrál soutěžní zápas. „Potřebuju si zasloužit důvěru trenérů a spoluhráčů,“ uvědomoval si v rozhovoru pro oficiální web šampionátu. Aby nedošlo k mýlce, zápasová absence nesouvisí s jeho onemocněním. Ale právě tam můžeme začít vyprávět jeho příběh.

V létě 2017 se Boyle chystal na nové angažmá New Jersey Devils. Po trénincích se ale cítil nezvykle unavený. Přičítal to tomu, že místo odpočinku lítal kolem dvou dítek. Testy ale odhalily jinou a vážnější příčinu. „Zachvátila mě panika. Netušil jsem, jak se můj život změní,“ vzpomínal Boyle.

Měl štěstí v neštěstí. Na nemoc se přišlo v raném stadiu. Nemusel podstupovat chemoterapii, forma jeho leukemie byla léčitelná medikamenty, které užívá dodnes.

Američan Brian Boyle v potyčce se Slováky.

Zanedlouho se mohl vrátit do NHL, kde platí za vzrostlého pracanta, který umí dát gól. Po New Jersey ještě hrál za Nashville a naposledy v loňském bublinovém play off za Floridu. Od té doby byl bez práce.

Známý reportér TSN Frank Severalli upozorňoval, že Boyle se udržoval v zápřahu. Hned kvartet týmů zvažoval, že jej angažuje před dubnovou uzávěrkou přestupů.

Nestalo se. Místo toho doputovala Boylovi nabídka generálního manažera Chrise Druryho, který v covidové době lepil americkou soupisku pro šampionát v Lotyšsku. „Je skvělé, že hraju s tolika mladými kluky, kteří se můžou zlepšovat,“ libuje si Boyle.

Američan Brian Boyle bojuje o puk s Italem Lorenzem Casettim.

Jako chlapík s osmi stovkami startů v NHL není lídr ofenzivy. Spíš funguje jako mentor, který zaskakuje jako třináctý útočník. Po zranění divočáka Abdelkadera nafasoval kapitánské céčko, a když ve čtvrtfinále po 12 minutách odkulhal do kabiny další kolega Berniers, vzal si hlavní slovo Boyle.

V prvním střídání proti Slovákům si připsal gól, vzápětí záludně sekl útočníka Romana do slabin.

„Je to americký tvrďák, který chtěl být tvrdý i proti Slovákům,“ pronesl kanadský trenér slovenské reprezentace Craig Ramsey. „Tohle by ale v NHL neudělal, proti evropským hokejistům si to dovolí. Jsem z něj zklamaný,“ dodal.

Jako by i tenhle čahounův úlet dokazoval: Všímejte si mě! Po čtvrtku má matador Boyle medaili z MS na dosah.