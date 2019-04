Slováci skládají tým pro MS. Kdo pomůže z NHL? A je šance něco uhrát?

„Jako každý poslední rok bude úspěch dostat se do čtvrtfinále,“ říká trenér Vladimír Vůjtek, který byl posledním, který Slováky v roce 2013 do vyřazovacích bojů dotáhl.

Od té doby jde kvalita slovenského národního týmu od deseti k pěti. Starší generace končí a nová není tak početná ani konkurenceschopná. Zkrátka a jednoduše, kvalita jde každým rokem dolů. „Úpadek je vidět, ale řekl bych, že celkově se slovenský hokej zvedá. Liga jde nahoru, lepší se i materiální zabezpečení. Ještě to chce nějaké nové stadiony. Na druhou stranu je jasné, že ve výsledcích to bude vidět až za pár let,“ tvrdí Vůjtek.

Pro Slováky bude aktuálně možná nedosažitelným úkolem postoupit ze základní skupiny, v níž je čeká Kanada, USA, Finsko, Německo, Dánsko, Francie a Velká Británie. Na první pohled je zřejmé, že první tři místa jsou obsazená a tým kouče Craiga Ramsaye čeká bitva o poslední postupové místo především s Němci, Dány a Francouzi.

Kdo letos zasáhl do NHL Gólmani Jaroslav Halák (Boston) Peter Budaj (Los Angeles) Obránci Erik Černák (Tampa) Zdeno Chára (Boston) Christian Jaroš (Ottawa) Andrej Sekera (Edmonton) Martin Marinčin (Toronto) Útočníci Tomáš Tatar (Montreal) Richard Pánik (Arizona) Peter Cehlárik (Boston) Marko Daňo (Colorado)

Největší hvězdou (prozatím) bude útočník Tomáš Tatar, jenž v Montrealu prožil svou nejlepší sezonu v NHL a v 80 zápasech nasbíral 58 bodů (25+33). Kromě něj se největší pozornost upíná k Richardu Pánikovi, u kterého však není jisté, že na šampionátu vůbec nastoupí. V Arizoně mu totiž vypršel kontrakt.

Jisté je, že obranu vyztuží Andrej Sekera z Edmontonu, který toho však poslední dobou kvůli zranění moc neodehrál. V minulé sezony absentoval osm měsíců kvůli kolenu, letos stihl naskočit kvůli potížím s achillovkou jen do 24 duelů.

A sezona skončila i dalšímu bekovi Christianu Jarošovi, jenž v Ottawě poprvé prorazil do slavné soutěže.

„V defenzívě by Slováci neměli mít větší problémy. A kvalitu budou mít i v bráně. Sice se jim zranil Konrád, ale mají Hudáčka, Čiliaka a v zámoří Budaje a případně i Haláka. Mnohem horší to bude vepředu. Očekávám potíže s tím dostávat se do šancí a proměňovat je,“ věští Vůjtek.

Proto se čeká, že budou moci dorazit i borci z nižší AHL. Jedním z nich je Tomáš Jurčo z Caroliny, Marko Daňo z Colorada nebo Peter Cehlárik z Bostonu. Trenéři si nemohou dovolit opovrhnout ani dvacetiletým Mariánem Studeničem z farmy New Jersey.

Slovenská reprezentace vstoupila v pondělí do druhého bloku přípravy a čeká ji ještě osm přípravných zápasů. Nejdřív dvojzápas s Německem, v dalších týdnech s Rakouskem, Velkou Británií a Norskem.

„Vzhledem k tomu, že mistrovství letos začíná až 10. května, máme šanci získat víc hráčů. Dobré je, že všichni chlapci jsou pozitivně naladění přijet. Záleží jen na výstupních zdravotních prohlídkách,“ říká generální manažer Miroslav Šatan.