O desítku ještě zabojujeme, slibuje ústecký sparťan Pšenička

„Byla to obrovská frustrace, ohromná šňůra porážek, na to jsme nebyli zvyklí. Jsem rád, že je konec, ale musíme vyhrávat dál!“ velí ústecký útočník Tomáš Pšenička, jenž k výhře přispěl jedním gólem.

Co stálo za dlouhotrvající ústeckou krizí? „Jsme schopni si vytvořit velké šance, ale bohužel nedáme góly, a pak prohráváme o gól nebo o dva. Určitě to může být i tím, že jsme mladí, ale většina těch věcí je z naší strany uspěchaných, odfláknutých, není to na 100 procent. A pak tam chybí ten gól na konci,“ líčí kmenový hráč Sparty, který pendluje mezi Ústím a Prahou.

Zatímco Sparta teď zažívá skvělé období a vládne extralize, Ústí trčí u dna 1. ligy. „Je to obrovský rozdíl. Byl jsem teď u tří vítězných zápasů Sparty a bylo to skvělé, tak doufám, že se nám začne dařit i tady a uděláme nějakou šňůru,“ přeje si.

Slovan poskočil na 14. místo, ale na elitní desítku ztrácí 10 bodů. Pšenička se však nevzdává naděje na play off. „Určitě nás mrzí, že ta sezona jde zatím takhle, ale budeme bojovat dál, snažit se co nejvíc vyhrávat a říct si o to místo v desítce,“ slibuje 21letý forvard, jenž v Ústí těží z rad bývalého ostrostřelce Jaroslava Roubíka či elitního brankáře Ondřeje Pavelce, kteří posílili v průběhu sezony lavičku Slovanu.

„Jarda Roubík nám radí, jak to jen jde, jak se máme chovat při buly, jak střílet, jak řešit koncovku, jak být v klidu. Ondra Pavelec zase poradí, kam střílet, aby to bylo pro brankáře nepříjemné. Byli to oba výborní hokejisté, jsem moc rád, že nám pomáhají,“ cení si Pšenička.

Také poslední Kadaň posílila realizační tým o zkušeného kouče Petra Rosola, ten se však po derby v Ústí mračil. „Byli jsme jaloví v koncovce, domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal mistr světa z roku 1985.

Už ve středu 1. liga pokračuje, Litoměřice hostí Chomutov (17.30), Ústí doma vyzve Prostějov a Kadaň Třebíč (18.00).