Naši kluci prožívají malé Nagano, raduje se kouč Moravských Budějovic

Na ledě se zase rval až do úplně poslední vteřiny, vydal ze sebe maximum. Jenže ani letos to nestačilo k tomu, aby hokejový útočník Miroslav Třetina dovedl svůj tým jako kapitán do první ligy. „Přemýšlel jsem, jestli už nemám raději skončit, ale pak jsem si uvědomil, že mám pořád dost chuti pokračovat. Takže minimálně ještě rok bych v Brodě hrát chtěl,“ svěřil se devětatřicetiletý lídr brodského týmu.

Zklamání v Kotlině bylo po vyřazení ve finále s Moravskými Budějovicemi znovu velké, i když oproti předchozím dvěma sezonám přece jen o malinko přijatelnější. „Prohra nás mrzí, ale není to takové, jako bychom vypadli o jeden gól nebo v posledním utkání baráže. To už by asi bylo na mrtvici. Takhle víme, že nás vyřadil lepší tým,“ uznal sílu žihadel Třetina. A jaké podle něj mají Moravské Budějovice šance v superfinále? „Myslím, že hodně velké. Ve svém vítězném laufu se klidně můžou radovat zase.“