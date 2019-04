Brankář Groh: Doufám v zázrak, ale asi nepřijde. Letos už si nezahraju

Výsledky sérií letošního druholigového play off z pohledu Moravských Budějovic se od sebe lišily, ovšem závěrečné hodnocení znělo pokaždé stejně: rozdílovým mužem byl ve všech třech případech gólman Dominik Groh!

„Samozřejmě mi to dělá velkou radost,“ přiznává jednadvacetiletý rodák z Vrchlabí, který barvy žihadel obléká od letošního ledna. „Jsem rád, že moje výkony byly pro mužstvo dostačující,“ dodává Groh.

Minulý čas je ve vašem případě na místě, protože v superfinále se Sokolovem už údajně nastoupit nemůžete. Je to pravda?

Majitel klubu pan Stojánek a trenér Žák mi to řekli ve středu večer. A vlastně ještě dalším třem hráčům. Prý nás klub neměl zaregistrované do 15. prosince.

Což zní absurdně v souvislosti s tím, že Moravské Budějovice až do poloviny ledna vůbec netušily, že vás budou potřebovat...

Přesně tak. Jde o to, že přestupní období končí v lednu, jenže tohle je nějaké pravidlo, které se týká prosince. Prostě Brno si odvolalo gólmana v lednu, Moravské Budějovice si našly náhradu, ale k čemu jim to teď je, že jo.

Hlavně to ale odnesete vy. Vlastně jste potrestaný, ačkoliv jste nic neudělal...

Je to hodně nepříjemné. V době, kdy si hrajeme o další angažmá, o další smlouvy, nám najednou řeknou: Vy už hrát nebudete.

Přitom v minulosti platilo pravidlo, které hráčům do dvaceti let žádné omezení pod nohy neházelo...

Trenér to taky říkal. Těch změn je před každou sezonou tolik, že není vůbec jednoduché se v nich vyznat. Jiní hráči sbírají starty po pěti vteřinách, já za Moravské Budějovice odchytal nějakých pětadvacet zápasů, a stejně hrát nemůžu. Nad tím se člověk pozastaví. Pořád tak nějak malinko doufám v nějaký zázrak.

Jako že by si někdo na svazu najednou uvědomil, že tenhle systém je špatný?

Klub se snažil komunikovat, ale takhle je to dané, takže bohužel.

Program Superfinále II. ligy Víkendové zápasy

pátek 5. dubna

1. utkání Sokolov – M. BUDĚJOVICE 18.00 neděle 7. dubna

2. utkání M. BUDĚJOVICE – Sokolov 17.00 Další zápasy

úterý 9. dubna

3. utkání Sokolov – M. BUDĚJOVICE 18.00 čtvrtek 11. dubna

4. utkání M. BUDĚJOVICE – Sokolov 18.00 Případně

sobota 13. dubna

5. utkání Sokolov – M. BUDĚJOVICE 17.30 pondělí 15. dubna

6. utkání M. BUDĚJOVICE – Sokolov 18.00 středa 17. dubna

7. utkání Sokolov – M. BUDĚJOVICE 18.00

Na druhou stranu se dost věcí v průběhu sezony mění. A taky se zkracují tresty pro hráče...

(usmívá se) Přesně tak. Já o tom nechtěl mluvit, je to trochu něco jiného. Ale ano, zpětně se něco odvolalo. I tady by stačilo, aby se někdo rozumný zamyslel a řekl si: My chceme, aby mladí hodně hráli, a tady najednou čtyři odsekneme?

S týmem zůstanete aspoň jako morální podpora?

Jasně. Trenér nás ujistil, že bude rád, když s týmem budeme dál trénovat a budeme je podporovat. A my budeme.

V čem je podle vás největší kouzlo letošního úspěšného týmu Moravských Budějovic?

Síla a velký talent všech hráčů. Už v základní části jsme měli v zápasech hodně šancí, ale teď nám to tam konečně začalo i padat.

Byly oslavy po finálovém vítězství nad Havlíčkovým Brodem velké? Trenér v nadsázce vyslovil obavu, že někteří hráči domů přijdou možná až za tři dny...

(směje se) Já myslím, že většina kluků byla doma brzy. Možná si někteří zašli na pivo i druhý den, ale zase na druhou stranu jsme si to zasloužili. Sérii jsme zvládli rychle, takže bylo na oslavy dost času.

Mluvil jste o tom, že finále jste zvládli rychle. Vlastně celá vaše letošní jízda play off postupně zrychlovala. Nejprve jste potřebovali na postup pět zápasů, pak čtyři a nakonec tři...

Však nám taky fanoušci před finále říkali: Ty vado, s Brodem to dáte za 3:0. Cítíme to tak. Ona celkově je letos sezona ve znamení zvláštních číselných kombinací.

Co tím myslíte?

Sedm let se tady v Moravských Budějovicích hrála krajská liga, teď to byla sedm let druhá liga. Takže bylo načase udělat po sedmi letech zase něco zajímavého. Dvakrát po sobě nás Brod porazil, letos jsme to zvládli. A ještě nekončíme, pokračujeme.

Jenže s vidinou toho, že po sezoně stejně tenhle tým končí. Majitel klubu Zdeněk Stojánek prodal licenci do jiného města...

O tom se vůbec nebavíme. Navíc pořád je to víc v oblasti spekulací. Nemá cenu se tím zaobírat

Doufáte, že případný úspěch v superfinále majitele obměkčí a svoje rozhodnutí přehodnotí?

To nevím. Nad vším je zatím otazník. Uvidíme, co nakonec bude.

Trenér Augustin Žák říká, že normální člověk by do branky nevlezl, proto se gólmanům ani nesnaží porozumět. Proč vy jste si vybral právě post brankáře?

(směje se) No jo, trenér Žák, ten má vždycky vtipné narážky na gólmany. Evidentně ho hodně baví. Já začínal jako obránce, ale asi po roce za mnou a mojí mamkou přišel trenér, jestli bych to nechtěl zkusit v bráně. Mamka sice nadšená nebyla, ale já ano.

A nelitujete...

Vůbec ne. Začátky sice nebyly úplně lehké, navíc hokej taky stojí dost peněz, ale podařilo se. Hodně mě podporovala rodina a já jsem jí vděčný.

Vraťme se zpátky k letošnímu play off. Kdo je v týmu největším hecířem?

Určitě Láďa Rytnauer. Během třetin si vždycky vezme slovo a něco nám řekne. Vlastně už je to taková tradice. Jeho připomínky jsou vždycky trefné. Ale samozřejmě si mezi sebou nějakou větu řekneme i my ostatní. Komunikace je moc důležitá.

A jak si užíváte podporu domácích fanoušků?

Jsou naprosto úžasní. Jelikož je náš stadion menší, tak k nim máme z ledu blíž. Atmosféra je pak díky tomu ještě o kus lepší.