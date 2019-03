Možná teď budu chodit na Spartu, říká o prodeji licence majitel „Žihadel“

Jenže. Teď je docela možné, že Stojánek prodal něco, co možná na konci sezony ani nebude mít. Jeho tým totiž přešel jak přes Hodonín, tak i přes Šumperk a ve finálové série skupin Jih a Východ vede nad Havlíčkovým Brodem 1:0.

To znamená, že má naději postoupit do první ligy, čímž by druholigová licence vlastně zmizela. „To jsem kouzelník, co? Ale je pravda, že už mě to taky napadlo, “ smál se Stojánek.

Takže o tom přemýšlíte...

Ne. Podívejte se, pořád není nic vyhráno. Série s Brodem bude ještě moc těžká.

Každopádně ta možnost existuje...

Pro mě bude stěžejní úterní druhý zápas. Pak by to bylo zase o něco víc reálnější. Protože pokud vyhrajeme, tak dostaneme Brod do velmi složité situace. Porazit nás třikrát po sobě, to letos není vůbec jednoduché. Naše mužstvo není špatné. Vyzrálo a hraje výborně.

Zatím tedy zůstáváte v klidu?

Jasný. Je za námi první zápas, série pokračuje, je otevřená. Podobné úvahy o případném postupu do první ligy jsou předčasné. Vůbec se tím nezaobírám.

Jinými slovy si užíváte současnost? Mimochodem z vítězné jízdy svého týmu musíte mít radost. Nebo je něco, co se vám nelíbí?

Kdepak. Plníme si svoje sny. Řekl jsem, že mám jedno velké přání – vyhrát druhou ligu a skončit. A kluci taky chtějí vyhrávat, takže jsme svoje sny spojili. Jsme v souladu. (usmívá se)

V době, kdy se hrálo semifinále se Šumperkem, jste byl v zahraničí. Prý jste poručil trenérům a hráčům, aby byli pořád ve hře, až se vrátíte. Je to pravda?

Jasně. A po návratu jsem jim řekl: Vidíte, konečně jste se mě naučili poslouchat. (směje se)

Byl jste u sledování zápasů přes online přenosy nervózní?

Já je nesledoval. Byl jsem pryč s kolegou, který u toho seděl, ale já mu zakázal, aby mi cokoliv říkal. Až jsem to potom sám nevydržel při posledním utkání, podíval se někdy deset minut před koncem na to, kolik to je. A pak ano, pak jsem byl hodně nervózní.

Ovšem vzápětí asi i šťastný, mám pravdu?

To víte, že ano. Je velký úspěch vyřadit Hodonín a Šumperk. V mém hokejovém srdci zůstanou tyhle série jako nádherná vzpomínka.

Nedá mi to, abych se nezeptala, jestli ve světle současných úspěchů trochu nelitujete svého rozhodnutí prodat licenci jinam?

Ne, nemrzí mě to. Víte, já už dal hokeji tolik. Tak jsem se rozdal, že si myslím, že jsem přidal něco i z příštího života.

Opravdu vám nebude po tolika letech hokej chybět?

Proč by měl, já si na něj zajdu. A to všechno kolem, co musíte jako majitel podnikat, to mi rozhodně chybět nebude.

Už máte rozmyšleno, na jaký hokej se budete chodit dívat?

Nevím, možná na Spartu, protože bydlím v Praze. Ale možná taky do Znojma. Uvidím. Nejsem vyhraněný fanda, zajdu tam, kde se bude hrát zajímavý zápas. Doby, kdy jsme za mlada fandili jihlavské Dukle, protože tady nic jiného nebylo, jsou dávno pryč.

Pokaždé, když mluvím s vašimi hráči či trenérem, nezapomenou zdůraznit, že hrají pro vás...

Jestli takhle opravdu mluví, tak je jasné, že mě to hřeje. Od doby, kdy jsem začal hokej v Moravských Budějovicích dělat, tehdy ještě v krajském přeboru, jsem se snažil, aby byli všichni maximálně spokojeni. A jestli se to povedlo a oni jsou, tak mi to dělá radost.

A co lidé mimo klub, zaznamenal jste po svém přiznání, že jste prodal licenci, i nějaké negativní reakce?

Do očí mi nikdo nic neřekl, ale v hospodě na pivu jsem se něco dozvěděl. Nikdy člověk neudělá nic tak, aby se zavděčil všem.

Přece jen mi to nedá, musím se zeptat. Už vám volal kupující, že určitě vezme i prvoligovou licenci, pokud si ji vybojujete?

(směje se) Budu s ním mluvit až v případě, že porazíme Brod. Já vím, že se snažíte ze mě dostat něco, co vám říct nechci. Ale nedostanete. Každopádně pokud bychom se do finále dostali, budu moc rád.