Žihadla ladí poslední detaily. Zachrání je spolupráce se Znojmem

„Pořád platí to, co jsem říkal na začátku května. Tedy to, že jsme se dohodli na spolupráci se Znojmem,“ hlásil Bařinka.

O žádnou dohodu na bázi farmářského klubu se ovšem nejedná.

„Jsme samostatný subjekt. Orli a jejich majitel pan Ohera Moravským Budějovicím pouze zapůjčili druholigovou licenci. Teď už jen čekáme na zpětnou vazbu v písemné podobě od svazu,“ vysvětloval Vybíral.

Propojení se Znojmem, jehož první mužstvo působí už několik sezon v mezinárodní lize EBEL, nicméně bude i na hráčské úrovni. Dostatek příležitostí by měli dostávat junioři, ale i kmenoví hráči HC Orli Znojmo mládež, kteří už přesáhli hranici juniorského věku.

„Budou v Moravských Budějovicích působit formou hostování,“ prozradil Vybíral. „Chceme jim vytvořit jakési vakuum, aby měli šanci se později prosadit v profesionálním hokeji. Jsou to talentovaní hráči, kteří si zaslouží šanci,“ dodal.

Vytipované znojemské hokejisty zná přitom velmi dobře, jelikož působil poslední tři roky jako kouč právě u juniorky Orlů. „Co se týká loňského druholigového kádru Moravských Budějovic, tak můžu prozradit, že jsem vstoupil do jednání s patnácti hráči,“ přiznal Vybíral.

Už teď je ale zřejmé, že ne se všemi bude moci počítat. „Jsme limitováni rozpočtem, který určitě nebude takový jako v minulé sezoně,“ zmínil.

Logo i stránky zůstanou stejné

Předchozí majitel žihadel už se sice na chodu klubu podílet nebude, nicméně pomocnou ruku novému vedení podal.

„Přenechal nám logo a také internetové i facebookové stránky, což je důležité pro naši identifikaci. Jsme sice nový klub, ale chceme zůstat propojeni s fanoušky a lidmi, kterým na hokeji v Moravských Budějovicích záleží,“ vysvětloval současný šéf žihadel.

Na první pohled tedy relativně zůstane vše při starém, ovšem už na ten druhý se dá očekávat řada změn.

Jednak už ve zmiňovaném složení kádru, přestože zatím není jisté, v jakém rozsahu.

„Konkrétní jména hráčů z loňska, kteří by měli v Moravských Budějovicích pokračovat, zatím říct nemůžu, ale s několika už jsem domluvený. Chybí jen doladit vše písemně,“ uvedl Vybíral.

Každopádně půjde o mladý tým. „Budeme něco jako loni Klatovy, v jejichž stopách bychom chtěli jít, protože těm se daří vychovávat šikovné hráče,“ nastínil jednatel žihadel. V posledních letech byli fanoušci Moravských Budějovic zvyklí na výborné výsledky svého týmu, přičemž toho úplně nejlepšího dosáhlo mužstvo letos, kdy se dostalo až do bojů o Chance ligu.

„Samozřejmě, budeme chtít také vyhrávat, ale důležitá pro nás bude i výchova mladých hráčů, nejen pro Znojmo a EBEL ligu,“ vzkázal Vybíral. „Rozhodně však v každém zápase odevzdáme na ledě maximum. Nedovolil bych, aby tomu bylo jinak,“ dodal Vybíral.