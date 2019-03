Vědí, že klub brzy skončí. A tak si sezonu chtějí užít co nejdéle

Zároveň to ale na hráče těsně před play off zafungovalo jako další motivace. „S klukama jsme se kousli a chceme všem ukázat, že hokej hrát umíme,“ říká sedmatřicetiletý útočník Ladislav Rytnauer. „Řekli jsme si, že pro spoustu z nás to může být poslední týden, dva, tři... Nikdo nevěděl, jak dlouho ještě budeme společně hrát.“

Nakonec z toho vyšla úctyhodná cesta druholigovým play off. Žihadla v něm postupně vyřadila ambiciózní Hodonín 3:2 na zápasy (1:3, 4:2, 2:4, 2:1 a 4:2) a Šumperk 3:1 (1:3, 4:3 pp, 2:1 a 5:2) a mohou se těšit na finále s Havlíčkovým Brodem.

„Našli jsme v týmu hroznou vnitřní sílu. Řekli jsme si, že chceme hrát za svoje jména, za Zdenka. Ať z toho má radost on i lidi kolem. Což se podařilo. Moc jsme si ten měsíc, nebo tři neděle užili,“ usmívá se Rytnauer, který tuší, že konec rozhodně nemusí nutně přijít ani v příštím týdnu.

„Chceme se prostě dostat co nejdál. Je jedno, jestli tady druhá liga bude nebo ne. Takže proč ještě nezvládnout další kolo, nebo dvě,“ usmívá se Rytnauer.

Žihadlům přeje i štěstí

Ten zároveň připouští, že žihadla měla ve vyřazovací části zatím i hodně štěstí. „Ty drobné věci, nuance, které play off rozhodují, se už dvakrát přiklonily k nám. Doufám, že to tak bude pokračovat.“ Ostřílený forvard připomíná zejména čtvrté čtvrtfinálové utkání proti Hodonínu. „Je to soupeř, proti kterému se špatně hraje. K nám přijel za stavu 2:1 na zápasy, hráli dobře a my jsme je porazili gólem 17 vteřin před koncem. To bylo asi rozhodující,“ míní Rytnauer.

Podruhé se na tým z Moravských Budějovic usmálo štěstí v Šumperku. „Ten nás měl doma porazit 8:1, ale prohrál 1:2,“ připomněl Rytnauer třetí semifinálový duel. „To byl zase rozhodující moment v celé sérii, protože pak se jelo k nám a na našem malém kluzišti jsme věřili, že už je máme. A to se potvrdilo.“

Jednou z klíčových osobností týmu kouče Augustina Žáka je jedenadvacetiletý brankář extraligové Mladé Boleslavi Dominik Groh. „Přišel k nám měsíc před začátkem play off a museli jsme se spolu naučit žít,“ usmívá se Rytnauer. „Chvíli jsme tápali, ale pak se to podařilo.“

Šikovný mladík podává parádní výkony. „Je to jeho první play off a chytá fantasticky,“ přiznává Rytnauer. „V Šumperku nás podržel, dal nám šanci sérii otočit. A doufám, že to potvrdí i nyní v Brodě.“

Právě na finále proti regionálnímu rivalovi se produktivní forvard těší. „Zase tolik mančaftů na Vysočině, nebo v celé republice, už hrát nebude,“ připomíná úspěšnou sezonu. „Doufám, že přijde hodně lidí a bude to takový svátek hokeje. Pro nás i pro ně.“

A co by na bruslaře mělo platit? Podle Rytnauera zřejmě nebude stačit pohlídat jen první dva produktivní útoky. „Musíme je pohlídat jako celek. Brodu ve druhé lize dorostl mančaft úplně kompletně. I ti mladší kluci jsou o tři roky zkušenější,“ všímá si Rytnauer. „Bude to znovu o malých věcech, o tom, kdo to bude chtít víc,“ míní.