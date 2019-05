Pucher je ze hry, pokračování Moravských Budějovic má zajistit Znojmo

Letošní mimořádně skvělá jízda moravskobudějovických hokejistů druholigovou sezonou měla malinko hořkou příchuť vzhledem ke skutečnosti, že už před začátkem play off bylo jasné, že majitel žihadel Zdeněk Stojánek prodal druholigovou licenci do nedalekého Znojma.

A právě odtud nyní přichází naděje na pokračování. Orli totiž nakonec licenci potřebovat nebudou, protože se znovu přihlásili do EBEL ligy. „A šéf znojemského klubu pan Ohera ji nyní půjčí do Moravských Budějovic,“ oznámil starosta města Vlastimil Bařinka.

Tím ovšem podle něj role Orlů v další budoucnosti hokeje v Moravských Budějovicích nekončí. „Rýsuje se dlouhodobá spolupráce se Znojmem. Jednalo by se o to, že bychom byli jakousi farmou znojemského klubu. Ten by si u nás vychovával hráče, kteří by pak mohli hrát EBEL ligu,“ nastínil plány.

Spokojenost by tak mohla být na obou stranách. Moravské Budějovice by nepřišly o druholigový hokej a Znojmo by mělo v budoucnu kam sáhnout pro hráče.

„Zatím můžu jenom říct, že o spolupráci s Moravskými Budějovicemi jednáme. Několik schůzek už máme za sebou a vypadá to, že je vše na dobré cestě,“ potvrdil redakci MF DNES manažer klubu Orli Znojmo Petr Veselý.

Starosta je optimista

Momentálně se ladí konečná podoba možné spolupráce. „Ať už je to otázka zimního stadionu, vedení klubu, založení s. r. o., či to, zda bude město v dozorčí radě či v představenstvu,“ nastínil program jednání Bařinka.

To, že ve městě bude hokej na druholigové úrovni pokračovat, vidí téměř jako hotovou věc. „Oni teď mají za úkol do května všechno doladit a potom si zažádat na městě o podporu pro hokej,“ hlásil starosta Moravských Budějovic.

Jenže podobně optimistický už jednou byl, když informoval o tom, že s nápadem, jak zachránit hokej v Moravských Budějovicích, přišel bývalý výborný slovenský útočník Peter Pucher. Také jemu tehdy sliboval podporu ze strany města.

„Je pravda, že jsme se domluvili, že pokud donese licenci, tak mu dáme peníze. On ji ovšem nesehnal. A pak se ozvalo s nabídkou Znojmo,“ vysvětloval Bařinka.

Jelikož je ale veřejným tajemstvím, že Pucher nemá s vedením znojemského klubu zrovna nejlepší vztahy, bylo jasné, že v dalším plánování hokejové budoucnosti ve městě už figurovat nebude.

„Vedení Moravských Budějovic se rozhodlo jít jinou cestou. A já to chápu. Těžké srdce z toho nemám,“ ujišťoval Pucher, který zatím netuší, zda v klubu zůstane aspoň jako kouč mládeže. „Uvidíme, co bude. Nechám si to projít hlavou,“ vzkázal.

Vedení Moravských Budějovic společně se znojemskými Orly má nyní už jen několik dnů na to, aby zalátali poslední trhliny v připravovaném plánu a přihlásili klub do nové druholigové sezony.

„Důležité je, že obě strany chtějí spolupracovat. Že máme zájem, aby licence nepropadla. Ovšem to, jestli se finálně dohodneme a jakým způsobem, to se uvidí v nejbližších dnech,“ dodal Veselý.