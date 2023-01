Mladá Boleslav získala útočníka Romana, do Litvínova se vrací Jurčík

„S centry máme dlouhodobě problém a Ondra je jeden z těch, který dokáže udělat ten rozdíl. Samozřejmě ho bereme i s výhledem do přesilovky, ve kterých je dobrý,“ uvedl sportovní ředitel Mladé Boleslavi Martin Ševc. „Zjistil jsem, že je ve Francii tak trochu schovaný, takže jsem se mu zkusil ozvat. A on projevil zájem. Upřímně doufám, že nám pomůže s produktivitou, která nás poslední dvě sezony trápí,“ řekl Ševc.

Třiatřicetiletý Roman je za poslední dva týdny pátou novou tváří v kádru Mladé Boleslavi, která sáhla rovněž k výměně trenéra. Ladislava Čiháka nahradil Jiří Kalous. Středočeši jsou v tabulce desátí. „Bylo jasné, že tým potřebuje takříkajíc okysličit. Na to, abychom to posuzovali výsledkově, je asi ještě brzy. Máme dvě výhry a jednu prohru. Na projevu a chuti týmu ale vidím, že se to posunulo dobrým směrem,“ prohlásil.

Roman hrál v minulosti v extralize za Vítkovice, s kterými získal stříbro v roce 2010, a Pardubice. Působil také ve finské lize v Ilvesu Tampere a v KHL v Jekatěrinburgu. V roce 2007 ho draftoval Dallas. V zámoří hrál bronzový medailista z mistrovství světa osmnáctek z roku 2006 juniorskou WHL a nižší soutěže AHL a ECHL.

Jurčík si řekl o smlouvu

„Ondra si během výpomoci ze Sokolova vedl dobře a svými výkony si řekl o novou smlouvu v Litvínově. Jsem rád, že jsme se dohodli a věřím, že bude i nadále platným hráčem,“ řekl generální ředitel Vervy Pavel Hynek.

Jurčík v roce 2020 po vypršení smlouvy s Litvínovem odešel do Žiliny, kde hrál druhou nejvyšší slovenskou soutěž. Předloni se přesunul do Sokolova a vypomáhal Litvínovu, se kterým v roce 2015 vybojoval historický titul.

„Smlouvu s Litvínovem už jsem nečekal. Byl jsem připravený vypomoci, když bude hodně zraněných. Ale netušil jsem, že by to mohlo dopadnout až takhle. Jsem moc rád, že můžu hrát opět za Litvínov. Doma je doma,“ uvedl.

V této sezoně odehrál za Litvínov 13 zápasů s bilancí jedné branky a pěti asistencí. V extralize má dosud na kontě včetně play off 435 utkání, 25 gólů a 45 asistencí.