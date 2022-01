Stalo se to, co nemělo, inkasovali jsme první, ulevil si třebíčský Vodný

„Výsledkově to opravdu vypadá, že je to soupeř, který nám nesedí,“ připustil jeden z nejzkušenějších třebíčských hráčů Michal Vodný.

V čem byl podle vás v sobotním souboji největší problém?

Těžko říct. Šli jsme do zápasu naplno, jenže to prostě zase nevyšlo.

Když jste konkrétně vy v 45. minutě vyrovnal na 2:2, tak se zdálo, že z toho ještě může být i vítězství v normální hrací době. Co se stalo, že jste nakonec gól sami inkasovali?

Neumím to moc vysvětlit. Zdálo se to jako naprosto bezpečná situace, kdy jeli dva do tří, jenže přišel jeden špatně odražený puk od rozhodčího, potom další od našeho hráče a zase jsme prohrávali. Připomínalo mi to minulý zápas v Ústí (Horácká Slavia prohrála 3:4 – pozn. red.), i teď jsme byli herně lepší na puku, a najednou jsme z ničeho nic dostali gól.

Trenér Pokorný přitom před zápasem upozorňoval, že je potřeba si dát proti Ústí celou dobu velký pozor...

Ale my jsme do nich vletěli hned na začátku, měli jsme hodně šancí, jenže tomu chyběl gól. A pak se stalo přesně to, co se proti soupeřům, jako je Ústí, stávat nesmí, že inkasujeme jako první. To už potom honíme výsledek celý zápas.

Každopádně v tabulce se pořád držíte na skvělém druhém místě, takže k nějakým velkým chmurám není důvod, souhlasíte?

Určitě není. Naštěstí se pro nás tahle sestupová sezona vyvíjí dobře, držíme se vlastně celou dobu nahoře, takže k panice opravdu není důvod. Neříkám, že máme extrémně nahráno, ale nějaké body jsme nabrali. Prostě v sobotu se nám zápas nepovedl, ale ve středu už nás čeká další.

Pocestujete do Havířova, tedy na led předposledního týmu...

Který tudíž taky patří mezi soupeře, co pořádně koušou, protože jim jde o hodně. Když jsem se díval na tabulku, je dole dost namočených týmů, takže nás zase čeká asi podobný zápas, jako byl ten s Ústím.