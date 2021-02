Druhá liga odpískána. Kobra odehrála za sezonu jen čtyři zápasy

„Ani okolnostmi vynucené ukončení soutěží neznamená úplný konec hokejové sezony. Znovu proto apeluji na majitele a provozovatele zimních stadionů, aby ledové plochy podle možností nerozpouštěli, protože tréninková činnost a náhradní zápasový program budou zahájeny, jakmile to vládní opatření umožní,“ řekl prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.

„Je to v zájmu nejen hokeje, ale především zdravého vývoje populace a sportování dětí a mládeže vůbec,“ dodal.

Trénink je zatím v nedohlednu

Pro sezonu 2020/21 byla ukončena nejen druhá liga, ale i extraliga juniorů, extraliga dorostu, liga juniorů, liga dorostu, žákovské soutěže a soutěže žen. Všechny byly přerušeny 11. října a aktuálně není reálné, aby účastníci sehráli alespoň polovinu utkání nezbytných pro určení postupujících a regulérní dokončení soutěží.

V Česku budou nadále pokračovat pouze extraliga a první liga, oficiálně ještě nebyla ukončena nejvyšší soutěž juniorů - extraliga akademií. „V tomto případě vyprší nejzazší termín pro řádné dokončení ročníku 5. února,“ řekl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund.

Je však nepravděpodobné, že by do pátku soutěž začala. Kobra se chystá umožnit svým mládežnickým týmům trénovat okamžitě, jak jen to půjde. „Jsme připraveni nabídnout větší objem prostoru na ledové ploše pro květen a červen, aby děti manko alespoň trochu dohnaly,“ řekl prezident klubu Miroslav Šeba.