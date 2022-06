Že z projektu Dukla vyvádíme peníze? Jen lži! brání se hokejové Litoměřice

Jaký pocit máte z konference, kde se zvolil nový předseda svazu Alois Hadamczik?

Věřím, že se sejdu s prezidentem jako s člověkem, který stál u zrodu myšlenky, když jsme projekt Dukla probírali. Věřím, že mi na naší schůzce, která bude snad co nejdříve, ukáže svoji představu, že mi sdělí, co si myslí, že je špatně, co bychom měli dělat jinak. A já se budu snažit obhájit myšlenku, kterou jsem měl. Jsem přesvědčený, že jsem chtěl vytvořit program, který pomůže přechodu talentovaných juniorů do mužů.

