Svaz končí s projektem výchovy mladých hokejistů v prvoligových Litoměřicích

„K pozastavení projektu dochází z ekonomických důvodů a nenaplnění těch cílů, které byly pro projekt nastaveny,“ řekl ČTK Miroslav Augustin, jenž se má stát na svazu od 1. září ředitelem komunikace a marketingu.

Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) se v červnu 2017 dohodlo na spolupráci se severočeským klubem, v jehož dresu měli devatenáctiletí a dvacetiletí hráči dostávat prostor k lepší adaptaci na seniorský hokej. Litoměřický klub tak měl v dalším rozvoji pomáhat hráčům, kteří si nevybojují místo v kádru extraligových klubů.

„Už několik let máme z pohledu mládežnického hokeje největší problém s přechodovou fází mezi juniorským a seniorským hokejem. V posledních letech se zlepšily výsledky výběrů od 16 do 18 let, ale pak mají hráči velký problém uchytit se v dospělém hokeji,“ vysvětloval vznik projektu předchozí prezident ČSLH Tomáš Král, kterého letos nahradil Alois Hadamczik.

Projekt měl řadu kritiků, jimž se podpora mladých hráčů ze strany klubu zdála nedostatečná. Kritické hlasy zaznívaly i proto, že branku týmu dlouhodobě hájí nyní devětadvacetiletý Tomáš Král, syn bývalého svazového šéfa.

Hadamczik mluvil před volbou prezidenta o tom, že do projektu se neúčelně pumpují miliony korun ročně, které pak chybí jinde.