Kališníci složili lídra. Na top týmy umíme, zní z hokejových Litoměřic

Další paráda v podání hokejistů Litoměřic. V sobotu doma sestřelili prvoligového lídra Vsetín 3:0, aplaudovala jim téměř vyprodaná Kalich Arena.„Měli jsme lepší vstup do zápasu, ještě lepší než ve Zlíně. Graduje nám to, hrajeme líp a líp,“ uvedl do klubové kamery obránce Václav Veber.