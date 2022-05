Projekt Dukla běží v Litoměřicích dál. Je víc míst pro mladé

„Jak to bude potom, teď asi nikdo neví. Na svazu se chystají změny, takže uvidíme, jaká pak od něj bude podpora,“ prohlásil na klubovém webu Jan Fišera, ředitel litoměřického Stadionu, vítěze základní části letošního ročníku.

Už od sezony 2017/18 v rámci projektu Dukla ohrávají Kališníci talentované hráče, aby si přivykli na dospělý hokej a připravili se na reprezentační akce. Ač se v hokejovém prostředí ozývají i jeho kritici, Litoměřice si za výsledky své práce stojí.

„Jsem rád, že počet nominovaných hráčů do projektu je v tuhle chvíli nejvyšší, co jsme za tu dobu měli. Věříme, že na další sezonu tady bude mladých a na úrovni víc než v minulé sezoně, kdy to juniorská soutěž s vysokým počtem sestupujících nedovolovala,“ uvedl Fišera. „O tom jsme ale věděli, proto jsme s tím pracovali a měli široký kádr našich hráčů, tím pádem i vyšší rozpočet. Jinak bychom nebyli schopní sezonu odehrát.“

15 hokejistů mladého věku se letos zapojilo nebo zapojí do projektu Dukla v Litoměřicích

Do přípravy se vrhlo dvanáct hráčů ročníků 2002 a 2003, další tři se přidají 1. června. „Vytvoříme konkurenční prostředí, aby tady bylo víc hráčů než míst. Když budeme mít v sestavě připravených deset míst, tak těch dvanáct až patnáct hráčů o ně bude muset bojovat,“ představil svoji vizi předseda litoměřického klubu Daniel Sadil.

Pátá sezona projektu Dukla bude o malinko jiná než ty minulé. „Po diskusích s reprezentačními trenéry a sportovním oddělením svazu budeme mít o trochu menší počet starších hráčů, zhruba osm nebo devět,“ prozradil Sadil. „Víc míst bude pro mladé a uděláme všechno pro to, aby se pak zařadili do dospělého hokeje a reprezentací.“

Spolupracujícím klubem číslo 1 se stal extraligový Liberec, kterému sestoupila z 1. ligy farma Benátky. Tygři dodali Böhma, Hampla, Kováře, Gajdu, Jiruše a Cikharta. Úzká spolupráce je i se Spartou, pošle Šindelka, Vitoucha, Tomka, Hausera a Krupičku. Litvínov uvolnil Kroupu, z Finska se vrací Němec, do Stadionu naskočí třinecký Rampik a plzeňský Kopic.

Na top mladíky se ještě čeká. „Věříme, že až na začátku přípravy projdou extraligovými kluby, tak nám je ještě v průběhu léta budou dodávat, aby se zapracovali do našeho projektu. Ale už jsem omezil názor, že z Litoměřic můžou vyjít jenom reprezentanti. Myslím, že projekt v současné době splňuje požadavek, aby hráče připravoval pro dospělý hokej,“ zdůraznil šéf Sadil.

Za velké vítězství považuje, že klub spolupracuje skoro se všemi agenturami a agenty. „Sami mají chuť dávat hráče do projektu, pokud jim nejsou slíbené nejvyšší soutěže. Ale mrzí mě, že lidi nevnímali, že loňská sezona se nepovedla jen starším hráčům, ale i mladým. V základní části jich v sestavě bylo pravidelně osm devět.“

V přípravě pomáhá i Jiří Kalous, asistent Radima Rulíka u české dvacítky a nový sportovní manažer reprezentací. „Měl by se postarat o to, aby tuzemští reprezentanti skončili v projektu, pokud to bude možné. A dohlédne na jejich vývoj u nás.“

Stadion opustil kouč David Bruk, který převzal extraligové Karlovy Vary, z hráčů skončili Kadlec, Martin Procházka, Přikryl, Klikorka, Berka, Kuboš a Křehlík. Smlouvy prodloužili kapitán Výtisk, další beci Holý, Marcel a Jebavý, útočníci Válek, Ondřej Procházka, Kracík a Jícha a brankáři Král se Sklíbou. Posilou je exvítkovický forvard Guman.