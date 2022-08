Přežijeme, hlásí Litoměřice. Za stopkou projektu Dukla je i energetická krize

Pakt platil od června 2017, v Litoměřicích dostávali šanci devatenáctiletí a dvacetiletí talentovaní hráči, aby se lépe adaptovali na dospělý hokej. Projekt však měl řadu kritiků, což vygradovalo na nedávné svazové konferenci. I proto, že branku Litoměřic dlouhodobě hájí Tomáš Král, syn bývalého šéfa svazu.

Králův nástupce Alois Hadamczik mluvil o neúčelně vynaložených penězích, které pak chybí jinde. A teď projektu vystavil stopku výkonný výbor. I Sadil patří mezi jeho členy, ale jak předem avizoval, hlasování se zdržel. „Respektuji rozhodnutí svazu. Už jsem neměl sílu a chuť vysvětlovat, zda jsou u nás hráči oprávněně, nebo ne,“ uvedl Sadil, podle kterého projekt svůj účel plnil. „Atmosféra na konferenci ale byla taková, že projekt si žádá zrušení.“

Smlouva končí k 31. srpnu, do té doby svaz uznal sedm reprezentantů, které finančně pokrývá. „K pozastavení projektu dochází z ekonomických důvodů a nenaplnění cílů, které byly pro projekt nastaveny,“ vysvětlil pro ČTK nový mluvčí svazu Miroslav Augustin.

Sadil zůstane věrný své myšlence dávat prostor nadějným hokejistům. „Chceme se i dál věnovat výchově mladých. Máme jich teď čtrnáct, musíme se k tomu nějak postavit. Vždy budu stát za tím, aby v Litoměřicích hráli 1. ligu starší a mladší hokejisté půl na půl,“ řekl předseda kališníků. „Uděláme všechno, aby projekt Dukla co se týče Litoměřic pokračoval.“

Pro klub z Máchova města znamená svazový verdikt ztrátu osmi milionů korun v rozpočtu, které dostával na projektové hráče. „Musíme sehnat částku přibližně stejnou, aby sezona proběhla. Najít partnera je v severních Čechách složité, vždyť za posledních čtyři pět sezon tady odpadlo pět klubů v této soutěži. My pro to uděláme maximum,“ slíbil Sadil. „Ale určitě nejsem kaskadér; nemít vidinu toho, že sezonu pokryjeme, nešli bychom do toho.“

Podle Sadila projekt Dukla neskončil jen proto, že Litoměřice byly trnem v oku. „Ale hlavně z důvodu energetické krize, která se dotýká zimních stadionů. A svaz bude muset dělat všechno, aby byl vůbec schopný zajistit soutěže, aby zimní stadiony mohly provozovat milovaný hokej. Čtvrteční výkonný výbor byl z půlky jen o tom, že jsme řešili tuhle neskutečnou krizi.“