Kdo nahradí Krále? Český hokej volí nového prezidenta svazu

Volba nového prezidenta je až osmnáctým bodem programu sobotní konference. Kandidáti mají za sebou své projevy, na které měli každý po deseti minutách, a nyní probíhá diskuze.

Velkým tématem je svazový Projekt Dukla, který má za úkol vychovávat v prvoligových Litoměřicích mladé hokejisty pro národní tým. „Nesouhlasím s tím (projektem) nejen já, ale hodně dalších lidí,“ ozval se kupříkladu Hadamczik.

Hašek začal svůj projev tím, že z řečnického pultíku shodil lampu. Šlégr zase potvrdil, že v případě zvolení by neopustil své místo v Radě ČT. „Televize zasedá jen jednou za měsíc, moji práci by to neomezilo,“ pronesl.

Věcně mluvili Černý i Ščerban, další dva kandidáti na prezidentský post.

Uzávěrka přihlášek byla v pondělí 6. června. Původně se měla o volné místo ucházet šestice kandidátů, ale viceprezident svazu i Mezinárodní hokejové federace Petr Bříza nominaci odmítl.

V případě, že žádný z kandidátů neobdrží v prvním kole volby nadpoloviční většinu hlasů, bude následovat další kolo, do něhož postoupí dva s nejvyšší podporou.

Kompletní pětice uchazečů prezentovala své myšlenky také v pondělní debatě na ČT Sport. „Nikdo z nás hokej za rok nezmění, ale může nastavit systém a získat důvěru,“ prohlásil aktivní Hadamczik.

Bývalý trenér národního týmu se řadí mezi hlavní favority, jeho největším vyzývatelem je Šlégr. „Mám představu, že svaz musí změnit komunikaci. Potřebujeme ji sjednotit,“ řekl olympijský vítěz z Nagana pro iDNES Premium.

Delegáty s rozhodujícím hlasem na konferenci jsou: prezident ČSLH (1), viceprezidenti ČSLH (3), předseda dozorčí rady ČSLH (1), zástupci Tipsport extraligy (14), zástupci Chance ligy (14), zástupci II. ligy ČR (14), zástupci krajských výkonných výborů ČSLH (14) a zástupce ligy žen (1).

Vzhledem k tomu, že prezident a jeden z viceprezidentů (Libor Zábranský) rezignovali, volí jejich nástupce 60 delegátů.

Další místo by se uvolnilo v případě, že by se novým šéfem svazu stal buď Ščerban, nebo Šlégr. Pozici ve výkonném výboru obsadí Černý, Ctibor Jech, nebo Aleš Kmoníček.

Majitel Pardubic Petr Dědek svou kandidaturu nakonec stáhl, jako důvod uvedl podání podnětu k prošetření stávajícího vedení svazu na policii.

„Mám podezření ze spáchání několika trestných činů stávajícího vedení Českého svazu ledního hokeje, a tak, jak jsem už několikrát upozornil, že k tomu směřuje a informace k nám doputovaly, jsem podal podnět orgánům činným v trestním řízení na prošetření podnětů ze spáchání několika trestných činů,“ doplnil.

„Z jeho pohledu je to obvyklý způsob, kterým se snaží prosadit svoje zájmy a umlčet oponenty. I proti němu a jeho firmám je vedeno trestní stíhání pro závažné daňové delikty,“ reagoval Král.

Odchod z funkce oznámil Král loni v září na základě zveřejnění informací o jeho dřívější spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou StB.

„Českému hokeji přeju jen to nejlepší. Miluju ho,“ zdůraznil na tiskové konferenci po skončení světového šampionátu, odkud národní tým přivezl bronzovou medaili.