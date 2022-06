Čím ručil Král? Za kolik chytá jeho syn? Miliardář pálil do špiček hokeje

„Můžete se aspoň dívat na mě, když se na něco ptáte?“ okřikl v jednu chvíli viceprezident svazu Aleš Pavlík dotazujícího se Dědka, který při Pavlíkově vysvětlování mezitím vymýšlel další a další dotazy.

Právě Dědek byl nejvýraznějším účastníkem volné diskuze, které na Konferenci ČSLH nastala po projevech prezidentských kandidátů. Celý program se tím natáhl o dobrou hodinu.

Pár tazatelů ve veřejné debatě položilo otázku pětici uchazečů, Dědek spíš otázky směřoval na zbývající členy vedení Českého hokeje. A když neslyšel uspokojivou odpověď, naléhavě a asertivně je opakoval.

Nejprve se Dědek zeptal kandidátů Bedřicha Ščerbana s Jiřím Šlégrem, proč by jako dosavadní členové výkonného výboru chtěli po případném zvolení žádat o audit. „Chcete audity, ale sami jste mohli kontrolovat, že peníze odtékají,“ divil se majitel extraligových Pardubic.

„Překvapuje mě ten dotaz. Ten by měl směřovat na dozorčí radu,“ podotkl Ščerban. „Každý má ve výkonném výboru něco v gesci. Když má někdo pochybnost, řešíme to,“ navazoval Šlégr.

Petr Dědek při debatě během voleb nového šéfa českého hokeje.

Jakou má výplatu Král junior?

Dědek tak část dalších dotazů cílil i na předsedu dozorčí rady Miloslava Šedu. Kromě něj se pardubický boss několikrát pustil do debaty se členem výkonného výboru Danielem Sadilem, který jako šéf prvoligových Litoměřic řídí neúspěšný svazový projekt Dukla.

„Kolik takový klub zaplatí za průměrného gólmana?“ nadhazoval Dědek a připomínal, že v týmu pro nadějné juniory chytá devětadvacetiletý syn končícího svazového prezidenta Krále.

„Kdyby tam nechytal, nikdo si toho projektu nevšimnete,“ opáčil Sadil. O konkrétní Králově výplatě nic neřekl. Útočně naladěný Dědek doplňoval, že brankářova gáže prý přesahuje sto tisíc korun měsíčně.

Mimochodem, v průběhu pražského odpoledne i jiní řečníci kritizovali svazem dotovaný projekt, kde se měli do dospělého hokeje začleňovat nadějní mladíci. Místo nich si kvanta minut uzurpují veteráni a hokejisté s nevelkým potenciálem.

„Nesouhlasím s projektem Litoměřice. Slouží k vyvádění peněz. Zpočátku to byla dobrá myšlenka, ale projekt je potřeba okamžitě uzavřít,“ hromoval provozně-ekonomický ředitel extraligových Varů Miroslav Vaněk.

Alois Hadamczik

K Sadilovi se v plamenné reakci vyjádřil i kandidát a později zvolený prezident Alois Hadamczik: „Vytvořil jsi věc, se kterou nesouhlasí nejen Hadamczik, ale celá republika. Mělo to dávno skončit!“

„Uklidním vás, 31. ledna 2023 nám smlouva končí. Pokud nový prezident a výkonný výbor bude chtít, aby Dukla Litoměřice skončila, stane se,“ prohodil litoměřický šéf Sadil. „V hnutí bude víc peněz, které se rozdělí,“ opáčil Hadamczik.

Sadil během debaty několikrát zmínil, že svaz posílá do Litoměřic 8,2 milionu korun. „Celkové náklady svazu na Litoměřice jsou 14,5 milionu korun ročně,“ dopočítával svazový viceprezident Pavlík a i on uznával, že celý nápad je dost nákladný a drhne.

Král bral 100 tisíc, dodával i právníky

Právě na Pavlíka i dalšího viceprezidenta Petra Břízu mířily další Dědkovy výtky. Ten se také otáčel na generálního sekretáře svazu Martina Urbana, který zase jako jednatel řídí svazovou dceřinou společnost PRO HOCKEY.

Už dříve se ukázalo, že PRO HOCKEY končícímu Královi půjčil devět milionů korun. „Proč jste peníze půjčil a jak byly zastaveny? V bance to bývá běžná praxe,“ rozčiloval se Dědek. Urban ujistil, že zástavu představoval Králův majetek. A dotazovaný předseda dozorčí rady Šeba zase vysvětloval, že do případu nemá co říct, protože se stal před rokem 2020, kdy se stal šéfem svazových dozorců.

Dědek se i proto mnohdy nedozvěděl jasnější odpovědi, ale celkově z debaty přeci jen vyplynulo pár zajímavých skutečností.

Například že měsíční odměna odcházejícího svazového předsedy činila mezi 100 až 120 tisíci korun. Anebo že svaz od roku 2008 využíval na právní záležitosti Královu advokátní kancelář.

Bříza: To tady chcete všechny popravit?

„Jeho advokátní kancelář je o 50 procent levnější, není to vyvádění peněz. Je to v pořádku,“ ujišťoval Pavlík.

„Mohl to řešit kdokoliv od roku 2008. Nebo tady budeme popravovat každého, kdo od té doby seděl ve výkonném výboru? Od roku 2008 nebyl žádný signál, byli jsme spokojení. Navíc je přeci dlouhodobá spolupráce a důvěra důležitá,“ připojoval se další viceprezident Bříza.

Dědek jen kroutil hlavou, což rozlítilo viceprezidenta a šéfa extraligových Vítkovic Pavlíka: „Tak se bavme férově. Chcete mi říct, že byste si k sobě nevzal právníky, které si dva roky vodíte na jednání APK? S doktorem Sedlatým jste jako dvojčata. Přece byste i vy chtěl, ať pro vás pracuje váš právník, ne?“

„Ano, chtěl. Ale nevlastnil bych advokátní kancelář. Jde o důvěryhodnost a střet zájmu,“ říkal Dědek a několikrát zopakoval otázku, proč svaz na nejrůznější služby nevypisuje veřejně výběrová řízení. A pokud je přeci jen vypíše, proč tak neučiní dřív.

„Iniciovali jsme výběrové řízení na dodavatele marketingových práv ČSLH pro roky 2023 až 2028. Je to naprosto klíčová příjmová položka,“ poznamenal Bříza, který celou sobotní seanci věcně řídil, usměrňoval řečníky i celý sál a se zhruba stovkou účastníků.

Petr Dědek @PetrDedekDDreal Konec starých časů. Českému hokeji se otevřela cesta ke změnám. Konečně. Blahopřeji Aloisi Hadamczikovi. oblíbit odpovědět

Dědek se mezi nimi vymykal, občas byl k neudržení. V závěru sobotní konference ale spokojeně vyťukal na Twitter: „Konec starých časů. Českému hokeji se otevřela cesta ke změnám. Konečně.“

A pogratuloval Aloisi Hadamczikovi, jemuž už nějakou dobu věří, že se starými hokejovými pořádky zatočí.