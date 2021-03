Kladenský útočník Kubík: Jméno protivníka není důležité

„Výsledek 4:1 o tom třeba nevypovídá, ale byla to pro nás těžká série. Bylo to vyrovnané až do poslední minuty. Oni hráli nepříjemně, dohrávali souboje, šli do toho tvrdě. Pro nás jen dobře, že jsme to ukončili a nemuseli se vracet na Slavii,“ řekl pro klubovou televizi Adam Kubík, který se pod postup podepsal vítězným gólem ve zmiňovaném pátém střetnutí.

Co se stalo, že Slavia na vašem ledě vedla 3:0?

Chtěli jsme na soupeře vletět, což se nám nepodařilo a napadaly nám tam nějaké góly. Naštěstí jsme se včas probrali, vrátili jsme se zpátky do zápasu a nakonec ho i urvali.

Nepanovala už na střídačce za tak nepříznivého stavu trochu skepse?

Hokej se hraje šedesát minut, snažili jsme se až do konce. Jsme rádi, že se nám takhle bláznivý zápas podařilo otočit.

I díky třem vstřeleným brankám během 81 vteřin.

Věděli jsme, že už nemáme co ztratit. Šli jsme do toho naplno. Pleky (Tomáš Plekanec) ujel a snížil, což nás ještě více nakoplo. Před vyrovnáním na 3:3 skvěle zapracovala třetí lajna.

Tomáše Plekance jste do toho gólového sóla poslal vy. Můžete to popsat?

Od nich tam byla taková špatná střela, puk se mi odrazil na hokejku a Pleky okamžitě startoval. Viděl jsem, jak ujíždí, tak jsem mu to jen přistrčil. Byl to jeho parádní gól.

Z 0:3 na 3:3, to muselo stát spoustu sil. Nebylo frustrující, když soupeř za chvilku znovu vedl?

Zase nás to shodilo, ale nesměli jsme si to moc připustit. I podruhé jsme se dokázali vrátit do zápasu, díky čemuž postupujeme dál.

Ubližovalo vám plno oslabení. Nebyla ta neukázněnost zbytečná?

Bylo tam hodně sporných situací, ale fauly to asi byly. Musíme se z toho poučit a nedovolených zákroků se vyvarovat, což se nám podařilo ve druhém utkání série na Slavii.

Vám se podařilo trefit rozhodující gól při přesilovce pět na tři. Přitom předtím jste početní výhody nehrál. Proč se to před koncem utkání změnilo?

Zrodilo se to už na tréninku. Kouč přijel a řekl mi, že při dvojnásobné přesilovce půjdu hrát do prostoru před branku. Domluvili jsme se, jak to sehrajeme, Rosťa Marosz mě tam parádně našel, puk přede mnou vyplaval a dopadlo to výborně.

Z první jste trefil růžek. Rána se zavřenýma očima, nebo přesně cílená rána?

Podobné situace na tréninku piluju, snažil jsem se mířit na pravou tyčku, což se mi povedlo.

Kdo by pro vás byl vyvolený soupeř pro semifinále?

Na to nebudu odpovídat. Je to tak, že chceme porazit všechny, takže nemá cenu spekulovat. Musíme zůstat nohama na zemi a jdeme dál.