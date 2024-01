McDavidův osobní strážce. Chci ukončit sparťanské čekání na titul, říká Kassian

Obával se, že svou šanci propásl. Během podzimu neuspěl na zkoušce v Anaheimu a skončil v NHL. Zakrátko se chtěl přesunout do Evropy a předvést se na Spenglerově poháru, nakonec mu ale hrozilo, že v sezoně už nenastoupí.

Teď je rád, že se i přes nepříjemný časový posun může koncem ledna prohánět na ledě ve sparťanském dresu, když podepsal smlouvu do konce sezony. Byť se nabízely i kluby ze Švédska, přesvědčeně hlásil: „Praha byla jasná volba!“

Proč zrovna Sparta?

Psal jsem si s několika kamarády, co v Praze byli – a jenom si to tu pochvalovali. To byl jeden z momentů, kdy jsem si řekl: „Proč ne?“ Rozhodovala i rychlost, protože moc času do konce sezony už nezbývalo. Chtěl jsem se k týmu připojit co nejdřív, abych byl připravený, až to bude potřeba.