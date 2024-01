ONLINE: Třinec hostí poslední Kladno, Sparta hraje doma s Libercem

Třinec naposledy sice prohrál na Spartě 1:5, proti poslednímu Kladnu ale hájí sérii pěti domácích výher. Rytíři navíc prohráli jedenáctkrát za sebou a na třináctou Mladou Boleslav ztrácejí už sedm bodů, byť mají stále tři zápasy k dobru.

„Nehrajeme špatně, v Pardubicích jsme mohli v klidu sahat po nějakých bodech, nicméně zásluhou dvou chyb, respektive ztrát, nabídneme soupeři dva góly. Pak už máme taky asi nějakou deku, že z vyložených šancí nedokážeme skórovat,“ řekl po poslední porážce 1:3 na ledě Dynama kladenský obránce Jiří Ticháček.

Sparťané výhrou nad Třincem ukončili nejhorší sérii v sezoně, která čítala tři porážky. Nyní hrají s aktuálně pátými Bílými Tygry, kteří se nadále snaží o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále play off. „Blíží se konec základní části, tak musíme začít hrát play off hokej. Musíme vyhrávat dobrou defenzivou, o jeden dva góly,“ řekl liberecký útočník Martin Faško-Rudáš.

Zápasem v O2 areně zároveň vrcholí patnáctý ročník charitativního projektu Sparta vzdává hold. „Liberec je stylově úplně jiný soupeř než Třinec, ale další kvalitní. Každý tým teď chce a potřebuje získávat body,“ řekl sparťanský útočník Filip Chlapík.

Pražané mají na třetí Třinec jedenáctibodový náskok, stejný počet bodů však ztrácí na vedoucí Pardubice. „První místo už je asi trošku daleko. Chceme směřovat hru do play off,“ dodal jejich nejproduktivnější hráč.