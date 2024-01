Pardubice kromě bodů sebraly Plzni ještě beka. Za Houdka na západ míří Bučko

Vedení obou klubů trejd dotáhlo přímo během zápasu a pro oba hráče to byla čerstvá věc. „Rád bych k tomu dostal ještě nějaké informace,“ smál se Houdek. „Dozvěděl jsem se to stejně jako vy, ale takhle na první dobrou cítím velkou natěšenost. V současné době asi není lepší tým, do kterého je možnost jít,“ dodal.

Houdkových 193 centimetrů a 95 kilo ještě umocní choutky Dynama na titul během tuhých bojů v play off, Martin Bučko se zase těšil na aktivní hru plzeňských obránců. „Už během zápasu jsme viděli, že beci hodně stříleli na bránu, takže si myslím, že zapadnu dobře, protože i já rád ohrožuji bránu střelbou,“ popisoval Bučko.

Oba borci zůstanou ve svých nových týmech do konce sezony, ovšem zatímco Houdek o budoucnosti ještě úplně jasno nemá, kroky Bučka jsou jasné. Od nové sezony bude hrát za Hradec Králové.

„Je to tak, Plzeň vlastně pro mě bude jen taková mezizastávka. Po sezoně odcházím do Hradce, se kterým jsme se domluvili už během ledna,“ potvrdil Bučko.

On i Houdek stáli před novináři velmi překvapení. Oděni do barev svých původních týmů, na změnu prostředí bude ještě čas. „Doufám, že se ještě vracím s klukama do Plzně,“ smál se znovu Houdek. „Nejen kvůli tomu, že bych se s nimi chtěl rozloučit,“ dodal.

Pokud jde o zápas, Dynamo Plzeň porazilo po dalším úsporném výkonu 3:1. Desátou výhru Pardubic v řadě zařídil hattrickem Jan Mandát. Nejdřív dal dva zcela totožné góly ranou bezprostředně po čistě vyhraném vhazování a třetí zásah přidal do prázdné brány.

„Zkoušíme to takhle skoro každý zápas, ale že by se teď ze mě stal McDavid, tak to rozhodně ne,“ vtipkoval Mandát. „Každý útočník chce dávat góly, ale moje role je v defenzivě. Naprosto jsem ji přijal, už po vypršení toho trestu jsem říkal, že tady budu klidně uklízet,“ řekl Mandát.