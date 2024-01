Nad nabídkou Dynama se nepřemýšlí. Černohous šel trénovat do Pardubic

„Je to pro nás hodně čerstvé, takže čekáme na víc informací od doktorů. Možná budeme kompletní už po reprezentační přestávce, ale nechtěl bych teď vynášet žádné závěry,“ řekl Vít Černohous, asistent pardubického trenéra Marka Zadiny.

Ten na lavičce Dynama v nové roli prožije teprve čtvrté utkání. „Potřeboval jsem trochu víc času na aklimatizaci, protože se všechno seběhlo hodně rychle, ale už jsem týden v práci a věřím, že si všechno sedá,“ řekl Černohous.

Hlavní kouč Dynama Marek Zadina na něj ukázal právě přesně před týdnem před duelem v Českých Budějovicích (4:3) těsně po vyhazovu Václava Varadi.

„Řeknu na rovinu, že to pro mě bylo velké překvapení, ale když vás osloví někdo jako pan Zadina, tak nad tím nemůžete přemýšlet. Jde o obrovskou čest a zodpovědnost,“ těšil se Černohous.

K prvnímu týmu Dynama se přesunul z pozice asistenta trenéra a skills kouče v dorostu, kde působil od začátku letošní sezony. Předtím trénoval v prvoligovém Přerově.

V osmadvaceti letech patří k tomu mladšímu, co aktuálně nabízí pardubická kabina, ale zároveň jde o jednoho z nejprogresivnějších českých trenérů, zájem o něj byl i u reprezentačních výběrů.

„Tým potřebuje informace, dobrou práci, a když jsou hráči profíci, tak vůbec neřeší, kdo je jak starý. Všechno je o vzájemném respektu, který v Pardubicích máme. Jsem nadšený, jak to tady funguje,“ pochvaloval si Černohous.

Od Zadiny ještě nemá úplně vykolíkované území, ale představu o náplni své práce má od začátku.

„Musíme se spolu ještě pořádně poznat a je pak hlavně na něm, co po mně bude chtít. Naskočit do rozjetého vlaku těsně před play off není úplně jednoduché, ale teď primárně chystám tréninky a videa na porady,“ přemítal Černohous.