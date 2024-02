Lídr tabulky proti druhému. Košťálek se s Dynamem chystá na souboj s rivalem

„Na kulisu na stadionu se moc těším. Se Spartou to je vždycky skvělé — zvlášť tady v Pardubicích, když je narvaný barák, stojí za to v něm být,“ říká obránce Košťálek, jenž se ve středu objevil v české nominaci na blížící se Švédské hokejové hry.

Poslední návštěvy V Pardubicích minule na Spartu přišlo 10 194 diváků (vyprodáno), v Praze duel s Dynamem naposledy sledovalo 16 646 lidí.

Pro osmadvacetiletého zadáka červenobílých, který v tomto ročníku nejvyšší soutěže ve 33 zápasech posbíral 16 bodů (4+12), by to měla být již druhá letošní reprezentační akce.

Na Karjala Cupu vás z pardubických obránců doplnil Tomáš Dvořák, nyní to bude Libor Hájek. Ten se do národního týmu vrací po třech letech. Vyzvídal, jak to tam pod Radimem Rulíkem funguje?

Ptal se mě, ale uklidňoval jsem ho, že to je v pohodě, že se není čeho bát. (úsměv) Pro mě samotného je to jednodušší vzhledem k tomu, že Radim Rulík minulou sezonu trénoval Pardubice. Vím, co požaduje. Dvořka měl nějaké zranění, takže teď jede Hájčus. Myslím, že to je super.

Pardubický obránce Jan Košťálek se raduje z gólu do sítě Plzně

V extralize se s Dynamem vezete na desetizápasové vítězné vlně. Je to úplně bez stresů, nebo je náročné udržet hlavu maximálně koncentrovanou?

Snažíme se vyhrát pokaždé. V povaze našeho týmu i v aktuální náladě to je takhle nastavené, že nám nikdo nebude brát body zadarmo.

Nějaké podcenění soupeře však hrozí vždycky...

To jo, ale neřekl bych, že nás to během téhle úspěšné série potkalo. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Letošní vzájemné zápasy 3. kolo 20. září 2023

Sparta – Pardubice 4:3sn

Góly: Řepík, Sobotka, Horák, rozh. náj. P. Kousal – Říčka, Paulovič, Radil 16. kolo 31. října 2023

Pardubice – Sparta 4:3

Góly: Říčka 2, Cienciala, Kaut – Buchtele, Chlapík, Sobotka dohrávka 29. kolo 17. ledna 2024

Sparta – Pardubice 1:2p

Góly: Chlapík – Sedlák, Kaut

Nicméně jste asi cítil, že teď v úterý s Plzní (3:1) nebyl výkon týmu takový jako v některých předešlých kolech. Dorazí však Sparta, to by ho mělo zase vyhnat nahoru.

Bude to parádní zápas, na úplně jiné úrovni, střetnou se dva titáni. V zápasech se Spartou vždy panuje dobrá atmosféra a hraje se výborný hokej.

Shodou okolností po předchozím utkání s ní, které jste v Praze vyhráli 2:1 v prodloužení, se vám měnili trenéři. Promítlo se to pak nějak do vaší pozice beka? Ujal se mezitím obránců nový asistent Vít Černohous?

Pro tu změnu se rozhodlo vedení, osobně jsem to neřešil. Víťa nás zatím na starost nedostal, ale postupem času to tak asi bude. Zatím to má pod palcem Petr Sýkora.

Aby mohli být sparťané v tabulce hned pod vámi, musí se jim dařit prakticky všechno. Našel byste na jejich projevu něco, co se vám obzvlášť zamlouvá?

Hrají rychle, okamžitě otáčejí puky, chodí do přečíslení. Mají dobrou přesilovku, čehož často využívají. Vpředu jsou zkrátka hrozně nebezpeční, v útoku mají velkou sílu.

Minule v O2 areně za vás dávali góly Lukáš Sedlák a Martin Kaut, kteří pak vypadli pro zranění. Nedávno však měl tříbodový zápas třeba Matej Paulovič a s Plzní zaznamenal hattrick Jan Mandát. Je to důkaz „nabušenosti“ vašeho kádru?

Přesně tak, kdokoli umí „zatáhnout“. Když to nejde třeba prvnímu útoku, vyskočí třetí a dává góly. Každý večer exceluje někdo jiný.