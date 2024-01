Hokejisty Sparty posílili kanadský obránce Beaudin a útočník Hrabík

Beaudin v této sezoně sehrál za Laval v AHL 16 utkání a připsal si šest bodů za šest asistencí. „Nicolas je skvělý bruslař s kvalitní rozehrávkou. Platný by měl být jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Umí podpořit útok, umí výborně řešit situace. Rozhodně to není hráč pouze na rozšíření kádru. Je to hráč z prvního kola draftu, člen zlatého kanadského výběru z mistrovství světa. Stále je to mladý hráč, který se chce posouvat. Zvýší konkurenci v naší obraně před nejdůležitější fází sezony,“ uvedl člen představenstva odpovědný za sport Sparty Tomáš Divíšek.

Beaudina draftovalo v NHL Chicago v roce 2018 v 1. kole na 27. místě. Za Blackhawks si ve 22 zápasech NHL připsal šest bodů za dvě branky a šest asistencí. Loni v červenci uzavřel roční dvoucestnou smlouvu s Montrealem s příjmem 775 tisíc dolarů pro NHL a 90 tisíc dolarů pro AHL, na jejímž rozvázání se dohodl před dvěma dny.

V AHL sehrál Beaudin za Rockford a Laval 192 utkání v základní části a zaznamenal 73 za devět gólů a 64 asistencí. V jednom odehraném utkání play off nebodoval. Při svém jediným vystoupení za Kanadu na světovém šampionátu v Rize se podílel na triumfu v 10 utkáních jednou přihrávkou.

Hrabík si v této sezoně extraligy připsal ve 40 duelech sedm bodů za tři góly a čtyři asistence. „Kryštof posbíral už ve svých čtyřiadvaceti letech hodně zkušeností, jak v extralize, tak v zamoří. Umí sbírat body, navíc má i parádní hokejové parametry. Dokáže navíc hrát výborně jak na centru, tak na křídle. I když mu letos nevychází sezona podle představ, vidíme v něm potenciál do budoucích let,“ uvedl Divíšek.

Bývalý hráč Liberce Hrabík v extralize sehrál celkem 132 utkání a zaznamenal 38 bodů za 16 branek a 22 přihrávek. V roce 2018 odešel do Severní Ameriky a dvě sezony strávil mezi juniory ve WHL. Na začátku ročníku 2020/21 hrál za extraligový Liberec a prvoligové Benátky nad Jizerou, poté se ale vrátil do USA a působil v AHL v barvách San Jose Barracuda a ECHL v Allenu a Orlandu. V minulé sezoně sehrál sedm utkání v národním týmu a připsal si jednu asistenci.