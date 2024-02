ONLINE: Pardubice hostí ve šlágru Spartu, Třinec hraje proti Liberci

Pardubice už desetkrát za sebou vyhrály a v kalendářním roce ani jednou neodcházely z utkání bez bodu. I poslední vzájemný souboj se Spartou před dvěma týdny zvládly, v Praze vyhrály 2:1 v prodloužení.

Tehdy však soupeři chybělo několik hráčů základní sestavy, tentokrát to je Dynamo, které se potýká s rozsáhlejší marodkou. Poslední utkání Východočechů vynechali zranění Lukáš Sedlák, Martin Kaut nebo Adam Musil.

„Pardubice vévodí tabulce, takže další obrovsky těžký soupeř a pro nás další skvělá zkouška před play off. Co si přát více, než jet právě tam. Budeme se snažit jim to znepříjemnit a vyhrát,“ řekl sparťanský kapitán Michal Řepík.

Třetí Třinec usiluje proti Liberci o sedmou domácí výhru v řadě, dvakrát za sebou Oceláři neinkasovali ani gól. Šestí Bílí Tygři ztrácí na čtvrtý Litvínov dva body. „Stále máme příležitost o čtyřku zabojovat. Budou rozhodovat detaily, zbytečná vyloučení nebo špinavé góly. Je cítit víc a víc, že se týmy připravují na play off,“ hlásí liberecký brankář Dávid Hrenák.

O čtvrté místo a přímý postup do čtvrtfinále se stále snaží i sedmé České Budějovice, které získaly jen o bod méně než Liberec a oproti Severočechům mají dva zápasy k dobru. Motor svádí souboj s Plzní, která prohrála pětkrát za sebou.

Karlovy Vary hrají od 17:30 proti Olomouci, již v této sezoně ještě neporazily. „Chceme vyhrát každý zápas a s tím do toho jdeme. Bohužel se nám to nedaří a musíme tvrdě pracovat na tom, aby se to zlomilo a vyhrávali jsme co nejvíce zápasů,“ ví domácí útočník David Kofroň.

Pokračuje i boj Kladna a Mladé Boleslavi o vyhnutí se baráži. Poslední Rytíři chtějí zlomit dvanáctizápasovou šňůru porážek ve Vítkovicích, třináctá Mladá Boleslav vítá na domácím ledě Hradec Králové.

Ve čtvrteční předehrávce Litvínov padl na vlastním ledě s brněnskou Kometou 2:3, když dvěma brankami ve třetí třetině otočil nepříznivý stav hostující útočník Kristián Pospíšil.