Kempný prodloužil o dva roky smlouvu se Spartou, splňuje mentorskou roli

Michal Kempný prodloužil o dva roky smlouvu s hokejovou Spartou, která si tak jeho služby pojistila až do konce sezony 2025/26. Vedení klubu o tom informovalo při nástupu do domácího utkání 43. kola extraligy proti Kladnu a následně i na webu. Třiatřicetiletý vítěz Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem přišel do Sparty předloni v říjnu z farmy Seattlu z Coachella Valley.