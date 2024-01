Gólů chci víc, hlásí Ton mladší nenasytně. V mé éře by dominoval, tvrdí táta

„Podle mě ano. Stylem bruslení i herně. I když tedy držím hokejku opačně, takže když dělám svoji oblíbenou bekhendovou kličku, střílím většinou na lapačku, on to měl na vyrážečku. Rád taky tahám střelu pod vyrážečku,“ prozrazuje mladší z Tonů, jaké zakončení preferuje.

Jeho otec, trojnásobný top střelec extraligy a nejlepší sparťanský kanonýr v historii, však na webu Sparty tvrdí: „On je úplně jiný typ hráče. Za posledních pár let se velmi zlepšil, hokej se ale oproti mojí době změnil. Na přelomu tisíciletí by byl se svou hrou asi víc dominantnější.“

Petr Ton starší 50 let, v extralize tři kluby (Sparta, Kladno, Kometa), 913 zápasů, 768 bodů (384 + 384), v první lize 55 startů, 41 bodů (18 + 23). Šestkrát nastoupil za reprezentaci, působil i ve Finsku. Se Spartou má dva tituly z let 2006 a 2007. Petr Ton mladší 21 let, v extralize dva kluby (Sparta, Kladno), 3 starty, 1 gól, v první lize za Litoměřice 85 zápasů, 25 bodů (14 + 11).

Ton senior, který je ve Spartě výkonným ředitelem, šel při srovnání se synem do podrobností. „Na pohled to vypadá, že oproti mně nemá tak rychlý druhý skluz, protože já měl starty a dynamiku. V tom jsme odlišní,“ uvažuje. „Já v jeho věku zase nedosahoval jeho předností, ať je to čtení hry a univerzálnost. Může hrát všechno. V životě by mě nenapadlo, že bude v Litoměřicích hrát přesilovku před brankou. Když já zablokoval střelu, vždycky se říkalo, že jsem jenom upadl,“ směje se.

Letošní sezona může být pro jednadvacetiletého křídelního útočníka průlomová. Druhým rokem nastupuje v Litoměřicích a jeho role a čas na ledě stoupají. Což se zrcadlí i ve statistikách.

„Ale ještě jsem nedal tolik gólů, abych si mohl říkat, že je to hodně. Chci ještě pár přidat a v budoucnu jich střílet víc,“ hlásí mladík nenasytně.

Při marodce si ho z Litoměřic vyžádala Sparta. Musela se domluvit s Kladnem, kterému talent patří a za nějž letos v září debutoval v extralize. Nyní má už dva starty i za Spartu, v tom druhém slavil svůj první gól v nejvyšší soutěži. V neděli jím pomohl skolit mistrovský Třinec 5:1.

„Když jsem se dozvěděl, že bude za Spartu hrát, byl to nejšťastnější pocit v mém sportovním životě,“ svěřuje se Ton starší, symbol holešovického klubu.

Svému synovi je k ruce, jak jen může. „Snaží se mi radit, z tribuny člověk vždycky vidí všechno nejlíp. Když může, jezdí na mé zápasy i do Litoměřic. Dává mi spoustu podnětů, které mi pomáhají. Herních i ohledně zakončení, kam střílet nejčastěji,“ popisuje Ton mladší rodinné hovory.

Svého mentora našel i v Kladně. Legendárního Jaromíra Jágra. „Dával mi rady, ať se nebojím hrát, ať hraju s pukem, ať ho zbytečně neodpaluji,“ líčí forvard se štítem na helmě z tónovaného plexiskla. Ze setkání s Jágrem trému neměl: „Nerozklepal jsem se, už v přípravě jsem v Kladně byl na pár zápasů.“

Sparťanský útočník Petr Ton překonává Marka Mazance.

Hlavní vytížení však našel v Litoměřicích, které od aktuálního ročníku obnovily spojenectví se Spartou. „Dostáváme tam spoustu prostoru, můžeme se vyhrát. Cítím, že rostu, že během sezony dělám velký pokrok, když hraji skoro všechno včetně přesilovek.“

Srovnání s tátou, který za tři extraligové kluby nasázel 384 gólů, se nevyhne. „S tím jsem odjakživa smířený. Je pro mě motivace, že můžu jít v jeho stopách. Samozřejmě dosáhnout jeho čísel bude hodně těžké,“ odtušil Ton junior.

Starší z rodinného klanu ví, že kvůli svému jménu má jeho potomek terč na zádech. „Každý může říkat, že je protekční kluk, ale má to složité. Odmala byl úplně jiný než já, a když budu mluvit jako táta a trenér, věděl jsem, že to bude mít těžší. I proto jsme se ho snažili s manželkou nějak vychovat. Petr hokej miluje, jde si svou cestou a myslím si, že na extraligu má,“ ubezpečuje rodič.

Mladší z rodu to už dokazuje. „Je můj sen se v extralize do dalších sezon zabydlet. Nejradši ve Spartě nebo Kladně.“

Tedy v klubech, kde svou stopu zanechal i jeho táta.