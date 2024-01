Třinec? Chceme konečně uspět, říká Chlapík. Hokejová Sparta opět vzdá hold

V neděli Třinec, třetí tým extraligy. Ve středu Bílí Tygři Liberec, v tabulce čtvrtí. Kdy jindy se probrat? Oba zápasy budou navíc věnovány dobročinnému projektu Sparta vzdává hold.

Už 15 let hokejová Sparta po vzoru zámořské NHL věnuje v každé sezoně některé utkání hasičům, záchranářům, policistům a vojákům. Pro dobročinné složky Integrovaného záchranného systému a Armády ČR vybrala dosud téměř sedm milionů korun. Fanoušci mohou přispět třeba i dražbou zápasových dresů.

Letošní ročník je zaměřen na záchranáře a operátory tísňové linky. Fanoušci si připomenou třeba základy první pomoci. Ovšem vzpruhu by potřebovali i sparťanští hokejisté. Poslední tři zápasy nezískali ani bod. 1:4 v Karlových Varech, 2:3 s Mladou Boleslaví a navrch 3:5 v Českých Budějovicích. Byť po první třetině vedli 2:0. Co to? Došla šťáva?

„Musíme tyhle tři zápasy hodit za hlavu a jet dál. Teď se moc těšíme na Hold. Přijde hodně lidí. V obou zápasech chceme uspět a vrátit se na vítěznou vlnu,“ řekl po prohře s Motorem pro klubový web útočník Filip Chlapík.

Povzbuzením je snad jen extraligový debut mladíka Petra Tona, syna někdejšího nejlepšího střelce klubu. Jednadvacetiletý útočník nastoupil ve středu v první lize za Litoměřice, s nimiž pražský klub spolupracuje.

Litoměřický útočník Petr Ton mladší

Navzdory proměněnému nájezdu padl jeho tým se Vsetínem 2:5. O dva dny později už Ton přetáhl přes hlavu dres s velkým S. Jenže ani tentokrát nemohl slavit.

Sparťané během pochmurné série přenechali první místo v extralize suverénním Pardubicím, které se dostaly do osmibodového trháku. Pochlapí se Pražané proti Třinci?