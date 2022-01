Svačina: Hrát za Třinec je radost, kvalita je tady neskutečná

Vladimír Svačina má na začátku roku pořádně nahuštěný program. V závěru minulého týdne stihl tři zápasy ve čtyřech dnech. A všechny vítězně.

V pondělí měl s Frýdkem-Místkem hostit Sokolov, jenže utkání bylo kvůli velké marodce v týmu protivníka odloženo na 17. února.

Svačinova bilance v této sezoně je 21 zápasů v extralize a devět v první. V ní se dosud trefil třikrát, zatímco v nejvyšší soutěži dvakrát.

Při svém pátečním návratu u výhry Ocelářů nad Zlínem 6:2 asistoval u tří gólů...

„Všichni, co jsme přišli z Frýdku-Místku, jsme rádi, že jsme Třinci pomohli a vyhráli, že to bylo k něčemu,“ řekl Svačina. „Hrálo se mi dobře, a i když třinecký tým nebyl kompletní, tak kvalita je tady neskutečná. To je radost hrát. Užil jsem si to a pak zase naskočil do práce ve Frýdku-Místku.“

Ten hned v sobotu vyhrál v Třebíči 4:1, přičemž o tři góly se postarali hokejisté, kteří den předtím hráli za Oceláře – Vladimír Svačina proměnil trestné střílení a prosadili se i Filip Komorski a Alan Lyszczarczyk.

A v sestavě byli rovněž obránci Daniel Krenželok, Jakub Michálek, Jakub Teper a útočník Jakub Šlahař, kteří den předtím rovněž vypomáhali v extralize.

Vladimíre, šel jste z Vítkovic do Frýdku-Místku s vizí, že byste si zase mohl zahrát za Třinec, s nímž jste v roce 2019 získal titul?

To jsem popravdě neřešil. Šel jsem do Frýdku-Místku, abych byl doma, abych nemusel hrát někde v Čechách, i když jsem odtamtud nabídky měl. Do Frýdku-Místku jsem přišel s tím, že se budu snažit plnit co nejlépe svou práci, abychom mužstvo zvedli a dostali výše.

Takže vás překvapilo, že vás povolali, byť při velké marodce Ocelářů se to dalo čekat?

Nevěděli jsme, jaká je tady situace. Spíše jsme mysleli, že mužstvo doplní klukama z juniorky. Jenže na čtvrtečním tréninku Frýdku-Místku přišel do kabiny Mojmír (trenér Trličík), obešel pomalu celou šatnu a každému říkal, že se má druhý den ráno hlásit v Třinci. Potrénovali jsme ještě ve Frýdku-Místku, sbalili věci, doma si je vyprali a v pátek byli tady.

Další zápas hraje Třinec ve čtvrtek, kdy hostí od 17.00 Pardubice. Budete se opět hlásit u Ocelářů?

V pátek jsem nafasoval náhradní nože... Ale pak jsem se vrátil zpátky do práce, do Frýdku-Místku. Jak to bude ve čtvrtek, netuším. Každopádně všichni jsme se na ten páteční zápas těšili. Pro některé kluky to byly první starty v extralize, takže je to motivuje do další práce. Vědí, že šance může přijít kdykoliv.

Jak na tom byli třinečtí kluci po nemoci?

Všichni šli na vyšetření všech orgánů... Řekl jsem to dobře? Myslím plic a podobně... (směje se) To není v každém mančaftu. Akorát říkali, že cítili, že byli pět dnů mimo led. Dvakrát byli na ledě a šli do zápasu, tak si trochu stěžovali, že je bolí nohy, že nemohou dýchat. Byly to takové ty klasické problémy po nějakém volnu. Jinak dobré.