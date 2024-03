Věříme si. Pořád máme hlavy nahoře, burcuje třinecký útočník Čacho

Jak jste přijal posun do první řady?

Trenéři chtěli dát mužstvu nějaký impulz, udělali několik změn. Pro mě je čest hrát s takovými hráči. Jsem rád, ale je to na trenérech. Mně se s nimi hrálo dobře.

Asi ano, když jste dal gól.

To mě potěšilo (usmál se), ale nevyhráli jsme, takže to je jedno.

Co utkání rozhodlo?

Druhá třetina, kdy jsme hráli dlouho v oslabení a na konci toho druhého jsme dostali druhý gól. V play off se nám nemůže stávat, že budeme hrát osm minut v kuse v oslabení. A i když jsme se z toho pak vyhrabali, hosté ujeli a dali gól na dva tři.

V 53. minutě jste ale po tom, co jste vyrovnali na 2:2 a měli jste velkou převahu, získali 49 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. Ta nebyla rozhodující?

Tím byl ten jejich třetí gól. Mohli jsme samozřejmě i v té přesilovce dát gól, ale nemyslím si, že to bylo rozhodující. Měli jsme šance i ve hře pět na pět, bohužel to nevyšlo. Z každé přesilovky se nedá vstřelit gól, takže to není jen o té jedné početní převaze.

V sérii jste vedli 3:0 na zápasy, což zatím ve vyřazovací části extraligy žádný tým neotočil. Dodává vám to optimismus?

Na to se nedíváme. Nám schází ještě jedna výhra, a když nezvládneme zápas v Českých Budějovicích, budeme chtít sérii dokončit u nás. Věříme si a doufám, že to zvládneme.

Co musíte zlepšit, aby to vyšlo?

Hlavně nemůžeme dělat takové chyby v obraně, dneska jsme udělali tři a oni je využili. Musíme hrát ten náš hokej, jak ho někteří lidé nazývají, čekat na naše šance a klidně vyhrát i jedna nula. Nám chybí jedno vítězství a jim dvě...

Jak tu vaši hru někteří lidé nazývají?

(Usmívá se) To raději nechci říkat. (Před rokem Nicolas Hlava v předkole play off nazval třinecký styl buzerantským v tom smyslu, že Oceláři, když vedou, tak perfektně brání – pozn. red.).